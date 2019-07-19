«Президент Украины отстранен от управления государством»

19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский не принимает решений самостоятельно и является объектом манипуляций.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Управляет ли страной президент Зеленский? По интервью, которое дал господин Шефир изданию «Левый берег», по тому, как ведет себя на публичных мероприятиях господин Богдан, мне представляется так, что президент отстранен от управления государством. И психологи моего агентства, и коллеги-ученые, просматривая видео которое вы сейчас показали и ряд других, видят, что президент очень часто во время того, как говорит господин Богдан, просто смотрит в пол. Это означает только одно: попытка исключить себя из этой ситуации и уйти из нее. То есть он полностью исключается в этот момент.

Только одно мое допущение, оно касается того, что президент ничего не может сделать. Я все сведу к одному вопросу: управляет ли страной президент Зеленский?», – резюмировал эксперт.

Отметим, что поведение главы Офиса президента Андрея Богдана, ранее являвшегося адвокатом олигарха Игоря Коломойского, обратило на себя внимание в связи с тем, что чиновник в присутствии президента перебивает его и фактически указывает, что нужно говорить.

Напомним, ранее помощник президента Украины и давний партнер Зеленского по студии «95 квартал» Сергей Шефир заявил, что возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина становится все ближе, но при этом Киев не согласится ни с потерей Донбасса, ни Крымского полуострова.