Президента Албании нервирует независимость Республики Сербской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процесс возвращения Республике Сербской отнятых у нее дейтонских полномочий озаботил президента Албании Илира Мету.

Об этом албанский президент написал на свой странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я выражаю свою глубокую озабоченность в связи с эскалацией усилий Республики Сербской по выходу из государственных институтов Боснии и Герцеговины и созданию параллельных институтов армии, судов и налоговой системы», – заявил Метиа.

По мнению президента Албании, инициатива депутатов Народной скупщины Республики Сербия начать работу по созданию этих институтов и разработке новой Конституции «идет в направлении, противоположном 26-летним усилиям боснийских граждан, местных лидеров и международного сообщества по укреплению мира и безопасности в Боснии и Герцеговине».

Напомним, что 10 декабря на специальной сессии Народная скупщина Республики Сербской приняла Декларацию конституционных принципов, в рамках которой поручила правительству в ​​координации с президентом в течение полугода подготовить текст Конституции, который подтвердит все полномочия Республики Сербской, за исключением тех, которые изначально принадлежали БиГ.

Также Народная скупщина отозвала соглашение об общей армии БиГ, общем Судебном и прокурорском совете и передаче Сараево косвенного налогообложения. То есть, энтитет боснийских сербов намерен вернуть себе отнятые у него Западом часть суверенных полномочий.