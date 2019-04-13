Президента Сербии синхронно атакуют майданщики и албанские сепаратисты

13.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербский министр энергетики и природных ресурсов Александар Антич ответил на недавний выпад Рамуша Харадиная, премьера незаконно провозглашенной «республики Косово», в отношении действующего президента Сербии Александра Вучича.

Инцидент произошел два дня назад, когда глава албанских сепаратистов заявил об условиях отмены введенной 100% пошлины на товары, поставлявшиеся ранее из Сербии в Косово, что поставило в условия блокады славянские анклавы отторгнутого сербского края.

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Харадинай обвинил Вучича в отсутствии политической воли, так как тот не хочет возвращаться к диалогу по Косово без отмены налога. Глава сепаратистов поставил ультиматум: снять налоговые ограничения будет возможно только после признания Сербией статуса Косово как независимого государства.

«Рамуш Харадинай – последний человек в мире, который имеет право говорить что-либо о том, как президент Вучич руководит сербской политикой», – процитировал министра Антича портал Republika.

Сербский политик также напомнил, что Харадинай является военным преступником, причастным к этническим чисткам православного населения, однако Запад предпочитает закрывать на это глаза.

Сербская пресса неоднократно обвиняла Харадиная в связях с криминалом и мировым терроризмом, контрабанде оружия и наркотиков, организации террористических баз на территории Косово и Метохии, а также массовом убийстве сербов. Сам глава сепаратистов ранее издал биографическую книгу, где подтвердил обвинения со стороны Белграда.

«Если бы механизмы международного правосудия были эффективными, сегодня у него не было бы свободного передвижения, не говоря уже о возможности пообщаться с иностранными официальными лицами», – подчеркнул Антич.

Он резко высказался об ультиматуме, согласно которому блокада сербских анклавов может быть снята только взамен на уступки Вучича по Косово.

«С такими заявлениями ему удается только еще больше укрепить свою позицию маргинала и шарлатана на политической сцене, где он не пользуется никаким международным уважением», – сказал Антич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», наблюдатели уже обращали внимание, что обострение ситуации вокруг Косово не случайно совпало с активизацией оппозиции Белграда, где заметную роль играют прозападные партии, регулярно собирающие протестные митинги.

Эксперты не исключают, что майданные технологии оппозиционного «Союза за Сербию» (представители верхушки которого недавно посещали Вашингтон и Брюссель) применяются с целью давления на Вучича с требованием уступок по вопросу Косово, чего уже давно добивается Запад.

Антич также обратил внимание, что критика в адрес сербского президента Вучича в настоящий момент синхронно звучит как от белградской оппозиции, так и от косовских сепаратистов.

«У них одинаковые возражения в отношении того, как президент Сербии управляет международными делами страны. Единственный вопрос – кто взял такой словарь, от кого – Харадинай от лидеров «Союза за Сербию» или белградская оппозиционная тройка от косовского политика», – сказал министр.

Тем временем, один из лидеров сербской оппозиции, Бошко Обрадович, сообщил о формировании «дочерней» организации «Союз за Косово», которая будет работать в проблемном регионе.

Теперь будет интересна реакция Харадиная – если сепаратисты позволят беспрепятственно функционировать новой организации противников Вучича, это станет наглядным подтверждением неформального альянса самопровозглашенного «правительства Косово» и белградских майданщиков.