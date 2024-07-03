Президента Сербии стоит критиковать за дела, а не за слова

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После приёма в американском посольстве в Белграде 2 июля по случаю дня независимости США президент Сербии Александр Вучич написал, что «Сербия и США – союзники в решающие исторические моменты». Это вызвало бурную реакцию российской патриотической публики.

Но как раз этот пост является не более чем дипломатической вежливостью – в отличие от множества реальных проамериканских шагов Белграда, над которыми стоит задуматься в Москве, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У современной дипломатии есть свои законы, которые отличаются от реальной жизни и уж, тем более, от войны. Непримиримые противники могут широко улыбаться друг другу и публично высказывать оппоненту высочайшее почтение.

В конце концов, США и Сербия, как минимум, дважды были формальными союзниками – в Первой и Второй мировых войнах. Собственно, точно так же в Первую мировую США были союзником Антанты, куда входила Россия, а во Вторую – СССР принадлежал к антигитлеровской коалиции вместе с США, Великобританией и Францией.

Кстати, правила дипломатии Александр Вучич 2 июля выдержал практически идеально: в тот день он также принял в своей резиденции замглавы МИД РФ Александра Грушко и заявил, что отношения между Москвой и Белградом являются очень хорошими.

Взаимодействие и сотрудничество между странами находятся на исключительном уровне во всех сферах, подчеркнул Вучич. Он также выразил благодарность России за дипломатическую поддержку при приёме Генассамблеей ООН резолюции по Сребренице, и особенно за «поддержку территориальной целостности Сербии в соответствии с Уставом ООН».

Собственно, последние слова и описывают главную проблему Сербии и её властей: южная часть страны, автономный край Косово и Метохия (КиМ) де-факто оккупирован войсками НАТО, под прикрытием которых местные албанцы в одностороннем порядке провозгласили в 2008 году «Республику Косово». Её сразу же признали США и большинство европейских стран, хотя, согласно Резолюции СБ ООН 1244 (1999 г.), Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии.

Два постоянных члена СБ ООН, Россия и Китай, чётко и последовательно выступают за восстановление территориальной целостности Сербии. Белград с радостью принимает поддержку в вопросе КиМ от Москвы и Пекина, а также дешёвые российские энергоносители и крайне нужные китайские инвестиции.

Но при этом самые восторженные заявления звучат из Белграда в адрес Вашингтона, да и военно-техническое сотрудничество Сербии и США продолжается и развивается, о чём на днях подробно писал «ПолитНавигатор».

Расчёт сербских властей очевиден: попытаться «умиротворить» агрессора и доказать ему, что вернувшая себе КиМ Сербия будет куда лучшим союзником, чем косовские албанцы, погрязшие в наркотрафике.

Стоит отметить, что официальная Москва даже на реально проамериканские шаги Белграда реагирует крайне сдержанно. Даже после сообщения о том, что сербский ВПК через западных посредников поставил киевским властям вооружений и боеприпасов на 800 миллионов долларов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал лишь «разобраться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями».

И дело тут не только в том, что «старый друг лучше новых двух»: Сербия на данный момент остаётся единственной европейской страной, имеющей прямое авиасообщение с Россией. Кроме того, и Белград понемногу перенимает у привычной Вены статус неформальной штаб-квартиры российских разведслужб в Европе.

С другой стороны, это приводит к тому, что российские «друзья Вучича» (возможно – без ведома самого президента Сербии) публикуют откровенные фейки. Так, Телеграм-канал ATOMIC CHERRY написал 3 июля, что осенью 2022 года сербы будто бы предлагали РФ купить «свои великолепные САУ Nora-B52, характеристики которых невоспроизводимы в реалиях российского ВПК». На самом деле военно-техническое сотрудничество Сербии с Россией и Белоруссией было заморожено ещё в марте 2022 года по одностороннему решению Белграда.