Президента Северной Македонии возмутил албанский шовинизм в ходе визита в страну «премьера» Косово

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Президент Северной Македонии Стево Пендаровски обратил внимание, что на встрече «премьер-министра» Косово Альбина Курти в македонских городах Скопье и Тетово не было символики принимающей страны.

При этом гостя встречали флагами «Великой Албании» с картой, где албанскими были обозначены территории Северной Македонии, Сербии, Черногории и Греции.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», демонстрация флагов так называемой Великой Албании и албанских флагов и символов без символов Северной Македонии на митинге в Тетово по случаю частного визита Курти в пригородный, населенный албанцами муниципалитет Скопье – Чаир, вызвало бурную реакцию македонской общественности и обвинения в адрес правительства Димитара Ковачевски.

Возмутило славянское большинство страны и факт переименования улицы Второй Македонской ударной бригады, воевавшей с фашистами в годы Второй мировой, в честь идеолога албанского национализма Адема Демачи.

«Подчеркивание провокационной националистической иконографии, продвигающей великодержавные шовинистические идеи, представляет собой разжигание этнической ненависти и нетерпимости, которые недвусмысленно атакуют основные принципы и ценности Охридского рамочного соглашения (2001 года, примирившего прд присмотром США руковдство Македонии и восставших албанских сепаратистов), а также концепцию Македонии как полиэтнического государства», – прокомментировал произошедшее Стево Пендаровски.

Президент Северной Македонии указал, что организаторы публичных собраний в Тетово и Чаире должны быть подвергнуты юридическим санкциям за нарушение правовых положений, касающихся использования государственного флага и гимна, а также флагов и символов общин, из-за полного игнорирования государственных символов.

«В этом направлении я призываю компетентные органы как можно скорее завершить предписанные процедуры», – заявил президент Северной Македонии.

По словам президента Стево Пендаровски, способ реализации идеи переименования улицы в муниципалитете Чаир также противоречит принципу демократического обсуждения и уважения к историческому наследию всех общин страны.

«В этом смысле я ожидаю, что компетентные инспекционные службы проверят, был ли соблюден при принятии решения принцип, который также должен учитывать голоса общин, которые не составляют большинства в этом муниципалитете», – отметил президент.

На видео, которое было выложено на официальной странице муниципалитета Тетово в Facebook, запечатлена встреча Альбина Курти с местным албанским мэром Бильялом Касами. При этом на заднем фоне можно было увидеть флаги с картой «Великой Албании», покрывающей как территорию нынешней Албании, так и части Македонии, Черногории, Сербии и Греции.

Напомним, что лидер косовских сепаратистов Альбин Курти нанес визит в Северную Македонию, встречаясь исключительно с лидерами албанских общин, игнорируя руководство и национальное славянское большинство страны.