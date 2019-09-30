30.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Президента Украины схватили за причинное место – эксперт

Украинские олигархи продолжают управлять страной, навязывая непопулярную политику, которая в конечном итоге приведет к окончательному краху государственности.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема Зеленского, что олигарх Коломойский держит его за то место, которым он играл на пианино. Вот главная проблема.

Зеленский ментально несамостоятелен, его унижают, обижают в Америке.

Извините, но он формально на Украине первое лицо, верховный главнокомандующий. Что ему мешает вызвать главу СБУ и поставить четкую задачу – Коломойского в кандалы, и дальше равноудаление других олигархов. Он сделает это?

Посмотрите на премьера, руководителя нового Кабмина Украины. Ну, пацан – молодой, зеленый. Он формулирует какие-то вещи, которые пишут в курсовых работах студенты третьего курса экономического факультета.

С этим правительством, с этими людьми Украина как страна обречена, она не способна ни на что», – заявил он.

Напомним, ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявлял, что новый парламент Украины будет на три четверти состоять из новых лиц, которые не обладают должным опытом работы на государственных должностях, зато будут послушно обеспечивать принятие нужных олигархам решений.

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