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Выступив перед молдавским парламентом с 40-минутной русофобской речью, президентка Молдовы Майя Санду вечером того же дня закрепила эффект в эфире общественного телеканала.

Там она заявила о поддержке ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина. С ее точки зрения, «это подтверждает, что он лично виноват в совершённых на Украине военных преступлениях». Санду подчеркнули, что аргументы Москвы ее не интересуют.

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«Меня не интересует, что говорят Захарова, Лавров и остальные. Меня избрал народ Молдовы. Мы не позволим России использовать Молдову в её целях. Молдова маленькая, но гордая страна. Не им говорить нам, с кем мы должны дружить. Сколько денег нам дал Кремль на садики и больницы? Ноль. Оттуда приходят только шантаж и война», – сказала Санду.

Она обвинила Россию в том, что она не соблюдает нейтралитет Молдовы, а молдавских граждан, плохо относящихся к НАТО, – в подверженности российской пропаганде.

В тот же вечер в другом телеэфире министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что страна начала постепенно присоединяться к антироссийским санкциям ЕС. По его словам, «через несколько недель» республика введет санкции против российских граждан.

«Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые, так или иначе, причастны к агрессии против Украины. Решение уже принято, но потребуется время, чтобы завершить все юридические шаги», – сказал Попеску.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан анонсировал выход страны из части соглашений, подписанных в рамках «неэффективного» СНГ.

Такое ужесточение риторики официального Кишинева не может не быть связано с визитом в Молдову главного заместителя помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США Дерека Хогана. Этот человек оставил особый след в судьбе президентки Санду. В бытность свою послом в Молдове Хоган сначала сделал ее премьером, а потом сыграл значительную роль в избрании, лично «консультируя» молдавские избиркомы.

Официальный релиз встречи Санду и Хогана, как и все подобные документы, не дает представления, о чем реально шла речь на их встрече, и как расшифровать протокольную формулировку «двусторонний стратегический диалог».

Однако обращает на себя внимание, что вместе с Хоганом в Кишинев прилетела расширенная делегация, включавшая бригадного генерала. До Молдовы эта компания посетила Бухарест. И на следующий день после отлета американцев в Кишинёв прибыл премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Примечательно, что во вчерашнем интервью Санду отказалась комментировать слова президента Румынии Клауса Йоханниса о том, что Бухарест «в любой ситуации» придёт на помощь Молдове. Журналист прямо спросил ее, означает ли это готовность румынской армии войти в боевое соприкосновение с российскими солдатами в случае их приближения к молдавским границам. Санду просто поблагодарила Йоханниса, не пояснив, за что.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон, что Хоган приезжал убедить Санду «сделать то, что она, возможно, не хотела делать, и это, скорее всего, связано с Приднестровьем».

«Американцы хотят украинизации Республики Молдова, и визит Хогана – важный сигнал, который должен заставить нас задуматься», – сказал Додон.

Косвенным доказательством желания Кишинева дестабилизировать Приднестровье является то, что гексоген для терактов, которые готовились СБУ в ПМР, был доставлен из Молдовы. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

Сразу после отлета гостей Санду рванула в парламент и на телевидение озвучивать русофобские речи. Любительницей России она никогда не была, однако в первые месяцы после начала СВО пыталась вести себя как лидер нейтрального государства, помятую об экономических интересах Молдовы.

Лидер Альянса за объединение румын Джеордже Симион считает, что Санду выполнит любое указание Вашингтона, потому что она «послушная девочка».

«Это самое главное качество Майи Санду. Это продукт, рожденный в СССР и воспитанный всемирным банком», – сказал он.