В Чехии прошла новая демонстрация против военной помощи Украине

18.11.2022  16:06 (Мск), Прага  
Олег Хавич.  
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Дзен, Политика, Украина, Чехия
Новости Украины

Более десяти тысяч людей в Праге у здания Чешского телевидения провели акцию протеста против действующего правительства страны и предоставляемой им военной помощи Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В День борьбы за свободу и демократию, который в Чехии отмечается 17 ноября и является выходным, инициатива «Чешская республика на первом месте» провела очередную акцию протеста против действующего правительства страны во главе с Петром Фиалой.

Более десяти тысяч людей в Праге у здания Чешского телевидения провели акцию протеста против...

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Протест состоялся в центре Праги у здания Чешского телевидения (ЧТ), и также сопровождался требованиями предоставить возможность лидерам инициативы Иржи Гавелу и Ладиславу Врабелу выступить в эфире ЧТ. Кроме этого, демонстранты выступили против того, чтобы власти Чехии оказывали военную поддержку Украине. Они критиковали правительство, которое, по их мнению, подталкивает Чехию к войне.

Они держали лозунги «Чешская республика на первом месте», «Долой глубинное государство», а также плакаты с критикой Чешского телевидения – за отсутствие на нём свободы слова.

Наверное, самым оригинальным транспарантом были прикреплённые к вилам фото премьера Чехии и логотипа ЧТ с подписью «Пора выбросить этот навоз».

Следующую акцию протеста Ладислав Врабел анонсировал на 14 января 2023 года.

В программе инициативы «Чешская республика на первом месте» указано, что Чехия должна изменить статус «временной защиты» для беженцев с Украины на статус военного беженца. Причина в том, что статус «временной защиты» позволяет украинским беженцам подать заявление на ПМЖ и впоследствии на чешское гражданство, а также обеспечивает им право на воссоединение семьи, т.е. возможность перевезти всю семью в Чехию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в центре Праги 28 октября собрались десятки тысяч людей, которые выступали за отставку правительства Петра Фиалы, досрочные парламентские выборы, переговоры с Россией о поставках газа, а также выход Чехии из НАТО и Европейского Союза.

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