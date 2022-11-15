Президентом Словении станет бывшая адвокатесса жены Трампа

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Кандидат от либеральных сил Наташа Пирц Мусар, которая когда-то была юристом Мелании Трамп, победила во втором туре президентских выборов в Словении и станет первой в истории страны женщиной-президентом этой страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно результатам подсчета почти всех голосов, как и прогнозировали опросы, Пирц Мусар победила со значительным отрывом от своего конкурента, бывшего главы МИД Анже Логара – 54% против 46%. Она станет первой женщиной-президентом страны с тех пор, как Словения стала независимым государством после распада Югославии.

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Её победа усиливает либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на парламентских выборах, которые проходили в апреле. Наташа Пирц Мусар уже заявила, что видит своей первоочередной задачей на посту «открыть диалог между всеми словенцами».

Наташа Пирц Мусар родилась в 1968 году в Любляне. Окончила юридический факультет Люблянского университета в 1992 году, но потом одиннадцать лет работала на телевидении журналистом и ведущей новостей. В начале 2000-х начала работу в сфере корпоративных коммуникаций.

В апреле 2003 года стала директором Центра обучения и коммуникаций Верховного суда Республики Словения. 15 июля 2004 года парламент избрал ее уполномоченным Словении по доступу к публичной информации. Впоследствии она была назначена Уполномоченной по информации. Эту должность она занимала до 2014 года.

После окончания полномочий уполномоченного по информации она учредила собственную юридическую фирму. Среди её клиентов была Мелания Трамп, жена Дональда Трампа, причём Наташа Пирц Мусар выиграла дело против журналистов, которые написали, что Мелания в молодости подрабатывала в эксорт-службе.

Будущая президент Словении замужем за бизнесменом Алешем Мусаром, у супругов есть сын. Семья Мусар является владельцами известного исторического здания в Любляне, которое называется «Русская дача» (Ruska dača). Именно здесь располагался предвыборный штаб Наташи Пирц Мусар.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Словения отказывает сербам в правах национального меньшинства, хотя сербов в этой стране более 100 тысяч.