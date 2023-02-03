Президенты Венгрии и Болгарии выступили против поставок оружия Киеву

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Президенты Болгарии и Венгрии Румен Радев и Каталин Новак согласны с тем, что конфликт на Украине не может быть решён путем поставок Киеву большего количества оружия.

Об этом они заявили в ходе визита венгерского президента в Софию.

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Радев и Новак отметили, что обе страны сделают всё возможное, чтобы гарантировать права национальных и этнических меньшинств на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время совместной пресс-конференции с болгарским коллегой Новак заявила, что полномасштабная российско-украинская война, которая продолжается уже почти год, всё ещё далека от переговоров о мире.

По ее мнению, с одной стороны, следует предотвратить эскалацию конфликта, а с другой – как можно скорее достичь мирного соглашения. Она сказала, что вопрос о том, как поскорее закончить войну, был важнейшей темой ее разговора с Радевым.

В свою очередь Радев сказал, что Болгария и Венгрия разделяют убеждение: конфликт на Украине будет решен не за счет дополнительных поставок оружия, а путем диалога и дипломатических усилий.

«Эскалация конфликта угрожает безопасности всей Европы, поскольку превращается в войну на истощение не только воюющих стран, но и европейских экономик и социальных систем. Мы убеждены, что решение этого конфликта не может быть достигнуто за счет увеличения поставок вооружений, а только путем проявления готовности к диалогу и дипломатии. Напряженность должна быть снижена, а боевые действия должны быть прекращены» – подчеркнул президент Болгарии.

Президент Венгрии, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что крайне важно, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, могли свободно пользоваться родным языком в повседневной жизни.

По её словам, Венгрия настаивает на необходимость гарантировать права этнических венгров на Украине, но недавние изменения в законодательстве лишают их этих прав.

Стоит отметить, что хотя формально полномочия президентов Венгрии и Болгарии ограничены, в данной ситуации их заявления не являются ритуальными. Так, Новак – выдвиженец премьера Венгрии Виктора Орбана, который последовательно отказывается поставлять Киеву оружие, и не разрешает его транзит через венгерскую территорию.

В свою очередь, в условиях политического кризиса в Болгарии её президент как раз с 3 февраля единолично назначил новый состав технического правительства страны.

Правда, призывы Радева не поставлять оружие на Украину являются лицемерными, поскольку назначенный им министр обороны Димитр Стоянов в декабре 2022 года посетил Киев и выразил готовность поставить ему бронетехнику и системы ПВО С-300 – в случае, если кто-то из союзников Болгарии по НАТО согласится компенсировать переданные вооружения.

Как сообщал «ПолитНавигатор», весной 2022 года власти Болгарии поставляли Киеву до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего. По данным издания, схему поставок организовали Кирил Петков и Асен Василев, которые тогда занимали посты, соответственно, премьер-министра и министра финансов Болгарии.