При Байдене у США продолжаются проблемы с членами НАТО

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

На ближайшую перспективу Российская Федерация останется главным соперником Североатлантического альянса.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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По его словам, вдохнуть новую жизнь в деятельность альянса даже при новом президенте будет сложно.

«Дело не в смене администрации США. Фундаментальная проблема для НАТО состоит в том, что время жестких военно-политических альянсов холодной войны уходит в прошлое. Им на смену приходят гибкие ситуативные альянсы ad hoc для решения тех или иных конкретных проблем», — говорит эксперт.

«Впрочем, даже при всей своей неповоротливости на ближайшую перспективу НАТО будет оставаться для России главным соперником. Учитывая, что сотрудничество уже невозможно, реальной задачей может стать возобновление профессионального диалога в рамках буксующего совета Россия—НАТО, чтобы хотя бы поставить это соперничество в определенные рамки, не позволяющие перейти к полномасштабной конфронтации», — считает Кортунов.