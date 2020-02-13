«При дураке Зеленском на Украине все только усугубляется» – военкор

13.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Экс-президент Украины Петр Порошенко завидует радикализму и градусу русофобии в заявлениях сменившего его на посту главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в интервью Youtube-каналу «Союз Блогеров» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же видим, что (с приходом Зеленского – ред.) ничего не меняется, – рассказал Коц. – Всё только усугубляется. Я думаю, сейчас Порошенко смотрит телевизор и думает: ого, что, так можно было?».

По мнению военкора, в современной Украине русское большинство запугано настолько, что не способно на открытые действия. При этом агрессивное радикальное националистическое меньшинство правит бал так, что даже Зеленский боится ему что-то противопоставить. И из-за этой боязни делает нелепые заявления.

«Отсюда вся эта дичь, которая происходит в Освенциме, когда приезжает Зеленский и рассказывает, как украинцы освобождали концлагерь, предлагает полякам вместе отпраздновать столетие советско-польской войны. Ну, ты дурак, что ли? Красная Армия воевала с поляками. У тебя дед воевал в Красной Армии…

Ты говоришь, что Сотая Львовская дивизия освобождала Освенцим. Почитай историю Сотой Львовской дивизии, она в 1939 году этих поляков ссаной тряпкой, извиняюсь, гнала из Западной Белоруссии!».

Военкор уверен, что Владимир Зеленский пошел на поводу новой идеологии, вокруг которой происходит «нацбилдинг» современной Украины.

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