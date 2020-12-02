«При Вучиче 18 стран отозвали признание Косово». Сербский министр отчитал прозападного оппозиционера

02.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Между главой МИД Сербии Николой Селаковичем и экс-главой сербского МИД, прозападным политиком и олигархом Вуком Еремичем произошла словесная пикировка, связанная с отменой высылки посла Черногории в Сербии.

Еремич упрекнул сербскую власть в мягкотелости, Селакович в ответ напомнил, как демократы предали Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», председатель прозападной Народной партии, экс-глава МИД Сербии во время режима прозападных демократов, экс-глава Генассамблеи ООН Вук Еремич посчитал, что сербская дипломатия была оскорблена решением об отмене отзыва посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича после того, как Черногория объявила сербского посла Владимира Божовича персоной нон-грата.

«Решение отменить высылку посла Черногории было принято президентом Сербии Александром Вучичем, который жестоко унизил сербскую дипломатию и нового министра иностранных дел Никола Селаковича, в самом начале его срока, – заявил Еремич в эфире телеканала Nova S. – Он еще раз показал, что в Сербии нет институтов и важна только воля фараона».

Вук Еремич в эфире Nova S.

Еремич убежден, что ответный отзыв посла – это мера, которую было необходимо предпринять «со всем дипломатическим рвением, и шаг, который любая страна сделала бы в подобной ситуации».

«Высоко оценив шаг Сербии и призвав Черногорию сделать то же самое, комиссар ЕС по политике добрососедства Оливер Вархейи показал только то, что он думает о нас как о банановом государстве. Если бы он предложил что-то похожее любой европейской стране, его бы уволили в течение недели », – сказал Еремич.

В свою очередь глава МИД Сребии Никола Селакович напомнил общественности, что Сербия «испытала величайшее унижение именно во времена Еремича, когда Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость в 2008 году и вскоре получила шквал международного признания».

Никола Селакович.

«Либо в 2009 году, когда резолюция ООН (1244 о суверенитете Югославии над Косово – ред.) была изменена в одночасье, либо в 2010 году, когда мы как государство, по инфантильному запросу Еремича, получили подтверждение от Международного суда ООН решение о справедливости действий Приштины, либо в 2011 году, когда была установлена ​​фактическая граница между сербами в Косово и Метохии и сербами в остальной части Сербии», – отметил глава дипломатического ведомства.

Селакович убежден, что Сербию нельзя унизить, проявляя сдержанность и разумность, желая последовательно сохранять и укреплять стабильность в регионе, на фоне действий соседей, утраивающих «дешевые провокации», видя «свой политический шанс только в дестабилизации». Глава МИД уверен, что международные партнеры Сербии на основании действий Белграда и Подгорицы сделали правильные выводы. По его словам сербская дипломатия едва выжила в правление демократов, но сегодня она работает, как мощный инструмент национальной политики только благодаря трансформации, которые произошла в правление Александра Вучича.

«Самым громким подтверждением этого является отказ от признания восемнадцатью странами односторонне провозглашенной независимости Косово, что было достигнуто благодаря мудрой и принципиальной внешней политике президента Вучича», – констатировал Селакович.