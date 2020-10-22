22.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
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При Зеленском Украина потеряла остатки суверенных прав


При власти президента Украины Владимира Зеленского страна окончательно потеряла свой суверенитет и терпит отношение к себе как к вассалу западных государств.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лукаш, Зеленский мог стать жертвой компромата на себя или свое окружение, что заставляет его беспрекословно выполнять волю иностранных государств.

«При Зеленском Украина утратила все свои суверенные права и даже внешний флер уважительного отношения. К нам действительно относятся как плохой барин к дворовой челяди, которую сейчас высекут на псарне. Унизительно, совершенно безжалостно, я бы даже сказала. Почему он позволяет так делать? Это его выбор, это его зависимость, это его непонимание, это компромат какой-то — мне совершенно все равно.

Я хочу, чтобы это прекратилось как можно раньше. И я знаю, что если бы у человека была хоть капля совести, в случае наличия тяжелейших обстоятельств в виде компрометирующих материалов, он бы просто ушел в отставку, чтобы перестать быть разменной картой», – заявила Лукаш.

Ранее бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что во время недавнего визита в Лондон и встречи с директором британской разведки перед президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятно, выложили «чемодан компромата», после чего он оказался очень сговорчивым и согласился выполнять требования Запада.


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