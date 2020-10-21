21.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Компромат, Политика, Спецслужбы, Украина
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В кабинете главы британской разведки Зеленский потерял волю к сопротивлению


Во время недавнего визита в Лондон и встречи с директором британской разведки перед президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятно, выложили «чемодан компромата», после чего он оказался очень сговорчивым и согласился выполнять требования Запада.

Об этом в своем блоге предположил экс-замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин напомнил, что подобные действия представители иностранных спецслужб уже успешно испробовали на предыдущих украинских президентах, чтобы сломить их волю и заставить выполнять нужные команды.

«Когда один влиятельный европейский чиновник положил перед Кучмой документы о его зарубежных счетах, счетах его родственников, их зарубежном имуществе и прокомментировал возможные последствия от их обнародования и международного расследования, тот отказался от какой-либо борьбы за власть и тупо сдал страну Ющенко. То же самое случилось с Януковичем, который без борьбы сдал власть Порошенко.

Похоже, пришла очередь Зеленского. Что он делал в кабинете начальника британской разведки? Чем его там шантажировали и на что он согласился во время этого разведопроса? Мог ли всемогущий шеф МИ-6 положить перед Зеленским схемы его финансовых операций, список его иностранного имущества, или, к примеру, доказательства вывода похищенных приватовских миллионов через контролируемые Зеленским иностранные счета? И снабдить это все соответствующими комментариями, как в случае с Кучмой или с Януковичем?

Спросите, к чему это я? А к тому, что после таких вот встреч с влиятельными иностранными чиновниками наши президенты как-то уж резко теряют волю к сопротивлению, а страна стремительно меняет внешнеполитический курс и внутреннюю политику.


И почему это вдруг судьба страны и целого народа должна зависеть от того, будет ли завербован иностранной разведкой наш президент или нет, устоит он перед шантажом или не устоит, согласится работать на иностранную спецслужбу или не согласится? Да и вообще, почему наша с вами судьба должна зависеть от одного человека, чаще всего не самого умного и талантливого? И не пора ли Украине стать полноценной парламентской республикой без такого рудимента, как пост президента?», – пишет Кузьмин.

Ранее известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что британская разведка пригласила президента Украины Владимира Зеленского к себе, чтобы показать компромат и напомнить, что ему нужно слушаться указаний Запада.

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