Прибалты и поляки хотят, чтобы Россия финансировала их пребывание в НАТО

29.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Критическая речь в адрес Польши президента РФ Владимира Путина на встрече лидеров стран СНГ и болезненная реакция Варшавы – чёткий показатель того, что за насаждаемой в Европе антироссийской истерией кроется намного более серьёзные процессы, чем пропаганда ради пропаганды.

Об этом в эфире видеоканала «Одна Родина» рассказал российский историк Олег Айрапетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вспомнить о выступлении Путина и реакции на него Польши, то главное – польские историки, политики, Институт национальной памяти более 35 лет бьются над этим, стерегут как зеницу очей – образ Польши как вечной мученицы… Виктимизация Польши даёт моральное обоснование польской политики на современные агрессивные действия», – заявил Айрапетов.

«Если смотреть в корень, то совершенно очевидно, что уже много лет идёт психологическая обработка, прежде всего, европейского и американского общественного мнения на предмет подготовке к возможной большой войне против РФ. И создаётся образ наследственного, традиционного врага, восстанавливаются стереотипы Холодной войны, активизируются эти матрицы пропаганды. И это там является элементом большой государственной политики», – добавил историк.

Возвращаясь к теме Польши, эксперт объяснил основные цели атак на Россию – от конструирования образа врага и оккупанта, до поднятия таких вопросов, как репарации за советский период.

«Существует очевидная разница в политике РФ и Советского Союза и к жителям РФ, и к республиками бывшего СССР, и к республикам бывшего Варшавского договора. Если посмотреть на сухие цифры внешней торговли и торгово-экономических отношений СССР и той же Польши, или статуса Грузии, Армении, прибалтийских республик, совершенно видно, что в бюджете СССР эти страны тогда находились на особом финансировании. Польша, Грузия, страны Прибалтики. Сейчас это прекратилось, и эти страны вошли или двигаются в НАТО и хотят, чтобы это движение и состояние оплачивалось бы из бюджета РФ», – рассказал историк.

«Гордые шляхтичи и азнавуры – просто проститутки», – отметил автор видеоканала историк Александр Колпакиди.

«Что является идеологическим обоснованием этих претензий? Тезис об особой вине Советского Союза, правопреемницей которого является РФ, в развязывании Второй мировой войны, и далее целый ряд государственных деятелей этих стран говорили, что необходимо заплатить ущерб за оккупацию. Допустим, пол Грузии обустроили – строили дома, дороги и так далее, вот теперь за это нужно платить. За систему образования, медицину, за всё, что было сделано в нищей Прибалтике», – добавил Айрапетов.