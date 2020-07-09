Приближается час свержения Зеленского

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Уже вся Украина говорит о дате очередного госпереворота в Киеве, но президент Владимир Зеленский и его команда продолжают верить в собственную неуязвимость.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если встречаются несколько людей, которые каким-то образом соприкасаются с политикой, они начинают говорить: «осенью точно снесут Зеленского, Зеленского не будет», «Порошенко с Турчиновым сейчас соберут Майдан и захватят власть. И Аваков к ним примкнёт, потому что Авакова точно отправят в отставку, он будет обижен».

Это напоминает лето и начало осени 1917 года в России, когда уже никто не верил в то, что Керенский удержится. Даже назывались точные даты, когда будет революция. И только один Керенский не верил. Всё было известно, и власть не верила в то, что что-то может произойти», – отметил эксперт.

Также Бондаренко назвал три главные проблемы Владимира Зеленского

«Поэтому я думаю, что сегодня проблемы Зеленского – это не столько Порошенко и Аваков. Три главные проблемы Зеленского – это самоуверенность, абсолютно провальная информационная работа. Как бы мы не относились к Порошенко, у него была налажена информационная работа. И третье – это то, что Зеленский не чувствует опоры на силовые структуры, у него нет уверенности, что если завтра начнётся выступление против него, то силовые структуры смогут его защитить», – резюмировал эксперт.