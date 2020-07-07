Осенью ожидается бунт украинских регионов против Киева

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Проигрыш президента Украины Владимира Зеленского и его команды на предстоящих этой осенью местных выборах станет началом очередного государственного переворота.

Об этом в эфире радио «Аврора» рассказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве появился множащийся слух, причём его настолько часто повторяли, что уже воспринимают как абсолютную истину, что осенью должен в Киеве произойти переворот. Они не знают как, но как-то должен.

Он действительно может произойти, но речь скорее не о военном перевороте, а о том, что на осень назначены местные выборы. И на них силы, формально поддерживающие Зеленского – имеющая большинство в парламенте партия «Слуга народа», уже не имеет никакой поддержки в обществе, должны с треском проиграть. Выиграть должны другие.

И если эти выигравшие другие смогут сформировать коалицию на региональном уровне, которая будет накрывать большую часть регионов страны, и забрать там власть, то они смогут потребовать у Зеленского досрочных парламентских выборов. Потому что, как они заявят, парламент перестал отвечать воле народа, и поэтому его надо досрочно переизбрать. А если Зеленский будет упираться, то они могут потребовать и досрочных президентских выборов.

И им будет очень сложно отказать, тогда в реальности регионы, не выходя из состава Украины, выйдут из подчинения центру. Как это уже было в Черкассах – черкасский мэр заявил, что заканчивает карантин на две недели раньше, чем Зеленский. Зеленский, Аваков пугали его полицией, СБУ, судом, тюрьмой, все туда приехали. Как приехали, так и уехали, и ничего ему сделать не смогли. А это далеко не самый сильный мэр на Украине, и всего лишь один. А если это будет объединение региональных властей, то Киев будет вынужден ему подчиняться», – отметил Ищенко.

Он подчеркнул, что у региональных элит более чем достаточно силового ресурса для того, чтобы не только взять, но и удержать власть.

«Каждый олигарх имеет свой базовый регион и свою частную армию в виде охранных структур. Во-вторых, есть такие же охранные отряды у тех же мэров, достаточное количество боевиков они у себя в городах имеют.

Также даже общегосударственные структуры, как полиция, имеют двойное подчинение. И если Нацполиция скорее подчинится Авакову, но её не так много, то полиция скорее будет подчиняться своим мерам и губернаторам, потому что она там живёт и работает. Поэтому силовых структур в регионах более, чем достаточно.

Потом не надо забывать, что на Украине действует законодательство, в соответствии с которым призывники в армии тоже служат в своём регионе. А это, по большому счёту, делает армейские подразделения, расположенные в регионах, региональной военной силой.

Поэтому де-факто в каждом регионе достаточно как оперативной военной силы, которая уже находится в руках у местных мэров и губернаторов, и которых часто используют для наведения порядка. И есть достаточно серьёзные дополнительные мобилизационные возможности, чтобы превратить эти отряды боевиков в пусть небольшую, но достаточно хорошо вооруженную армию, которая вполне отстаивать интересы региона по отношению хоть к центру, хоть к соседним регионам», – резюмировал эксперт.