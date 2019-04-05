«Приближается катастрофа»: Погребинский назвал ошибку Зеленского

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Лидер украинской гонки Владимир Зеленский напрасно затеял дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне грустно, прежде всего потому, что я считаю, что Зеленский затеял эту фазу противостояния совершенно напрасно, переводя ее в какое-то дурацкое шоу и совершенно ему не нужное.

Он как бы уже выиграл президентские выборы, ему надо было просто отказаться от дебатов с человеком, который за пять лет все проиграл, кроме томоса, ну и, говорят, еще безвиза.

Люди стали намного хуже жить, вообще страна на пороге катастрофы, мы не можем заплатить долги без того, чтобы взять новые, и так далее. И этот человек, тем не менее, получает 16 процентов.

Все мы поняли после первого тура, что шансов у Порошенко нет. Зачем с ним разговаривать? С ним вообще не о чем говорить, встречаться в одном месте никакого резона нет, это ошибка.

Мы живем в ситуации приближения катастрофы, в этой ситуации, прежде всего, нужно избавиться от виновника катастрофы. И для того, чтобы избавиться, годится, в том числе, и Владимир Зеленский. Не будучи полным идиотом, человек, который не имеет политического опыта, и это рассматривает большинство украинских избирателей, как плюс, а не минус, потому что насмотрелись на людей с политическим опытом.

Так что мне не нравится, как развивается эта ситуация, это придумал Зеленский, и я не очень понимаю, как он будет выкручиваться из ситуации с дебатами.

В любом случае, я считаю, будут дебаты или нет, проиграет Зеленский или проиграет Порошенко, я думаю, что не будет проблем подготовить Зеленского к дебатам, потому что у Порошенко такая слабая позиция, что защитить его невозможно.

Но даже если он проиграет, это не будет основанием для такого разрыва в голосах электоральной поддержки, которая сейчас есть. Опросы, которые уже проведены после выборов, показывают, что? если не будет каких-то сверхмажоров, особых ситуаций, тогда Зеленский опережает Порошенко больше, чем в первом туре, более крупно выигрывает», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Михаил Погребинский заявлял, что как только Владимир Зеленский продемонстрировал высокий рейтинг, в его штаб, с высокой вероятностью, были введены американские специалисты.