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04.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Колониальная демократия, США, Украина
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В штабе Зеленского уже работают американцы

Как только Владимир Зеленский продемонстрировал высокий рейтинг, в его штаб, с высокой вероятностью, были введены американские специалисты. Такое мнение в эфире YouTube-канала «TopInform» высказал украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в начале января было подтверждение, что он (Зеленский – прим. ред.) действительно идет на выборы, после этого скакнул его рейтинг, и он уже никогда не падал, все время только рос. Поэтому в этот момент, я думаю, что американцы не просто с ним работали, а я даже вполне допускаю, что они предлагали услуги соответствующих профессионалов.

Возможно, что кто-то из них уже работает реально в штабе, это вполне вероятно, это они умеют делать, они быстро встраиваются. Я, может быть, окажусь плохим предсказателем, но мне кажется, что в его штабе уже работают представители американского политтехнологического сообщества», – отметил эксперт.

Напомним, ранее экс-спикер СБУ Станислав Речинский заявил, что Владимир Зеленский, которого провластная пропаганда, обслуживающая интересы цепляющегося за власть растерявшего популярность Петра Порошенко, называет «агентом Кремля», на самом деле, является продуктом США.

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