Придётся вернуть всё: украинская «партия войны» докричалась до Путина – Монтян

23.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Изменения в Конституцию РФ позволяют России претендовать на «зарубежные активы» СССР, которыми, например, является газотранспортная система, идущая через территорию Украины или сельскохозяйственные земли.

Об этом в своем блоге заявила известная украинская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, на это был ориентирован посыл президента России Владимира Путина, заявившего накануне об исторических территориях, которые были «прихвачены» бывшими союзными республиками при развале СССР.

«Самое интересное – это новая статься 67 прим, которой собираются дополнить Конституцию России. Там абстрактно и пространно говорится о правопреемничестве, а главное, про зарубежные активы СССР. А еще про преемственность тысячелетней истории российского государства, память предков и исторически сложившееся государственное единство.

Данная конструкция до такой степени абстрактная, что под нее можно подвести все, что угодно. Например, всю зарубежную собственность бывшего СССР. Причем, не очень понятно – зарубежной она должна быть на период существования СССР или по отношению к России как к его правопреемнику.

Очень интересно будет посмотреть, как Россия будет возвращать контроль над указанной собственностью. Кстати, украинская ГТС может сейчас считаться зарубежным активом СССР. И земля, которая полностью находилась в государственной собственности СССР.

Не зря же Путин про «подарочки» заявил. Чувствую, как начинают взрываться пуканы у наших свидомитов. В общем, влажные мечты наших нациков и кастрюлеголовых майданных рагулей о том, чтобы Путин напал, – наконец-то начинают обретать под собой реальные очертания. И даже некоторую юридическую базу, с чем я и всех их пламенно поздравляю», – заявила Монтян.