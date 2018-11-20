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20.11.2018, Тирасполь, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Приднестровье апеллирует к опыту Чехии и Словакии

Приднестровская молодежь не понимает, зачем их республике нужно объединяться с Молдовой, как того желает Кишинев.

Об этом в эфире телеканала «ТСВ» рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что чистые умы, которые выросли в новых условиях, не понимают смысла всех этих объединительных концепций. Мы, общаясь с нашими европейскими коллегами, приводим простой пример: Германию объединили, потому что это был искусственно разделенный народ. Приднестровье было искусственно соединено с Бессарабией на протяжении 50 лет. То есть у нас обратные процессы. Поэтому сегодня можно все гораздо проще решить. Надо де-юре признать то, что и так де-факто уже существует, и опыт Чехии и Словакии нам здесь крайне интересен», – пояснил министр.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление замминистра иностранных дел ПМР Александра Стецюка о том, что президент Молдовы Игорь Додон за время нахождения у власти не предпринял никаких реальных шагов по урегулированию отношений с Приднестровьем, лишь занимаясь самопиаром в то время, как ПМР по-прежнему находится в блокаде.

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