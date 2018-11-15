Приднестровье обвинило Додона в пустой болтовне

16.11.2018, Тирасполь, Владимир Гладков

«Пророссийский» президент Молдовы Игорь Додон за время нахождения у власти не предпринял никаких реальных шагов по урегулированию отношений с Приднестровьем – молдавский президент лишь занимается самопиаром, а непризнанная республика по-прежнему находится в блокаде, которую синхронно осуществляют Киев и Кишинев.

Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теоретически можно говорить на любые темы. Вопрос состоит в том, насколько молдавский президент уполномочен решать эти проблемы, потому что можно четыре встречи к ряду обсуждать какие-то вопросы, но если они закончатся безрезультатно, то отвлекать на эти встречи трудовые ресурсы и внимание нет никакого смысла.

Если помощники молдавского президента смогут убедить нас в том, что по какому-то конкретному вопросу есть решение, или президент сможет оказать содействие в решении этого вопроса, тогда мы сможем рассматривать повестку. Пока никаких предложений нет.

Если политтехнологически взглянуть на эти вещи, то господин Додон не вышел из предвыборной кампании 2016 года. Победив на выборах президента, он включился в очередную предвыборную парламентскую предвыборную гонку. Все встречи, которые он проводил с руководством Приднестровья, укладываются исключительно в работу на свою политическую карьеру и на усиление позиций своей партии-сателлита.

Поэтому ждать чего-то от руководителя молдавского государства не приходится. Он работает на политический имидж, поэтому мы имеем то, что имеем», – резюмировал замглавы МИД ПМР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление главы МИД ПМР Виталия Игнатьева о том, что официальный Кишинев не готов реально решать проблему отношений с Приднестровьем – все сводится лишь к декларациям и лозунгам.

По словам эксперта Российского совета по международным отношениям Александра Гущина, Додон имеет так мало реальных полномочий, что это разочаровывает электорат социалистов – они слышат много обещаний президента, но видят слишком мало реализованных дел.