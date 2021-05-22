Приднестровье обстреляно с территории Молдовы

22.05.2021, Москва, Елена Острякова

Неизвестные обстреляли машину приднестровского пограничника с территории Молдовы.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На молдавский берег Днестра приехал черный «мерседес». Из него вышли трое мужчин. У одного из них было ружье с оптическим прицелом. Он открыл стрельбу, попал в машину пограничника и в дорожный знак. Сам пограничник не пострадал. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Их личности устанавливаются.

Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) потребовала разъяснений от молдавской стороны.

«Обстрел был реальным. Это была прямая угроза жизни и здоровью. Какие цели преследовали люди, которые это сделали? Обострить ситуацию. Создать условия невозможности выполнения своих служебных обязанностей, – это предстоит еще выяснить», – сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Инцидент случился еще второго мая, но его подробности были оглашены недавно. Возможно, это стало реакцией на обвинения молдавского бюро «по реинтеграции», которое обвинило приднестровских пограничников в причастности к смерти гражданина Молдовы.

Речь идет о гибели браконьера 11 мая. Он с напарником ловил рыбу сетями в период нереста, что запрещено законом. Пограничники Приднестровья попросили мужчин причалить к берегу, но браконьеры решили скрыться на молдавском берегу. Лодка перевернулась. Оба рыбака оказались в воде. Один вплавь добрался до правого берега Днестра. Второй пытался перевернуть плавсредство. Сотрудники погранслужбы попытались помочь, но когда доплыли, мужчина лежал на воде спиной вверх. Спасти 47-летнего жителя села Раскаецы Штефан-Водского района не удалось.

То, что молдавские власти попытались раздуть из этого инцидента скандал, соответствует их манере в работе с Приднестровью, которая сводится к претензиям и саботажу. До сих пор из-за позиции Молдовы ОКК не рассмотрела 12 докладов Объединенного военного командования.

«Идет какой-то обвинительный уклон и не более того. Мы в ОКК всегда ссылаемся на определенные документы и решения, но не на эмоции», – сказал Беляков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне бывший советник президента США Джон Болтон предложил «разморозить» конфликт в Приднестровье, воспользовавшись тем, что к власти с Молдове пришла лояльная Америке президент Майя Санду.

Следует также напомнить, что «неизвестные снайперы» сыграли ключевую роль в разжигании кровавого конфликта в Киеве, обернувшегося государственным переворотом и превращением Украины в марионеточное, подконтрольное США государство.