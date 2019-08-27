Приднестровье обвинило Додона в спекуляциях

27.08.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев назвал «спекуляцией» утверждение президента Молдавии Игоря Додона о то, что проблема утилизации боеприпасов с военных складов в Колбасне будет вынесена на переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате 5+2.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта тематика миротворческой операции равно как военные аспекты не имеют никакого отношения к переговорному процессу в формате 5+2. Эти спекуляции очевидны для всех участников процесса. Мы исторически в этом формате не обсуждаем такие вопросы, и молдавская сторона об этом прекрасно знает. В повестке постоянного заседания постоянного совещания этих вопросов нет. Я думаю, что они не появятся», – сказал Игнатьев.

Напомним, по итогам недавнего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев Игорь Додон заявил, что российская сторона готова предоставить оборудование для утилизации боеприпасов и обсуждать этот вопрос на переговорах в которых участвуют, Приднестровье, Молдавия, ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз.

Вместе с тем, Игнатьев признал, что тематика утилизации боеприпасов в Колбасне «путем строительства какого-то мощного серьезного завода» во время визита Шойгу обсуждалась.

«Этот вопрос находится в рабочем таком состоянии. Мы с российскими коллегами будем думать над этими предложениями. Понятно, что эти боеприпасы носят исторический характер. После распада Советского Союза они были свезены на территорию населенного пункта Колбасна. Многие из них уже даже не подлежат транспортировке. Это серьезный фактор. Надо думать про современные технологии по утилизации. Здесь принципиальны вопросы безопасности людей, которые там проживают, и вопросы экологии», – сказал Игнатьев.

По его словам, российский министр отметил, что вопрос не решится быстро.

«Это многолетний проект, поэтому мы будем думать и работать вместе с Российской Федерацией над этим вопросом. Самое главное – любые спекуляции возможного вывода куда-то, вывоза из Приднестровья чего-то, они не имеют ничего общего с реальностью. Наоборот мы обсуждали механизмы поддержки миротворческой операции, Ограниченной группы российских войск, которые занимаются важными вопросами, обеспечивают охрану складов и обеспечивают нормальное функционирование миротворческой операции», – сказал Игнатьев.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн.

С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. тонн боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.