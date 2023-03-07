Бурное обсуждение в соцсетях вызвал рекламный постер о литературно-музыкальном вечере в приднестровском городе Бендеры в память о классике украинской литературы, «кобзаре» Тарасе Шевченко. Среди участников мероприятия значится украинский народный хор «Червона калина». Примечательно, что хор носит имя народной песни, которая ещё 100 лет назад стала боевым маршем украинских националистов. В годы Первой мировой её распевали «сечевые стрельцы», сражавшиеся на стороне Австро-Венгрии против России.

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Люди недоумевают: как же так? Ведь речь идёт о Приднестровье, которое позиционирует себя в качестве «русского форпоста на Днестре», и которому сегодня непосредственно угрожает вторжение со стороны Украины. Той самой Украины, где под этот гимн нацистские отморозки перерезают горла русским солдатам и закапывают заживо учителей русских школ в захваченных ими городах! И при этом Приднестровье искренне надеется на помощь и заступничество со стороны России!

Проблема украинского вектора Приднестровья возникла далеко не вчера. Этот вопрос ещё четыре года назад разъяснял в комментарии для «ПолитНавигатора» историк и политолог Владимир Букарский.

Жители Приднестровья, идентифицирующие себя как украинцы, составляют около 30% населения этого региона, и наравне с молдаванами и русскими составляют одну из трёх крупнейших этнических групп на территории самоопределившейся республики. Руководство Приднестровья видело в развитии национальных идентичностей таких групп антитезу прорумынскому национализму, охватившему политическую и культурную элиту Кишинева.

При этом лидеров республики, говоривших об интернационализме как главной идее Приднестровья, не смущал тот факт, что эти идентичности зачастую развиваются в направлении крайнего национализма. Кроме того, в войне с молдавскими националистами на стороне Приднестровья участвовали боевики УНА-УНСО. Одним из отцов-основателей Приднестровья был Владимир Боднар, впоследствии ставший радикальным украинским националистом.

Украинский национализм в Приднестровье пестовали и лелеяли. Главный вуз республики до сих пор носит имя Тараса Шевченко, и у его памятника регулярно проводятся различные культурные мероприятия под украинскими флагами. Украинская гимназия в городе Бендеры, в создании которой принял участие сам будущий президент Украины Петр Порошенко, стала своеобразной «кузницей кадров» политизированных украинцев в регионе.

Многим запомнилась история с попыткой установки у стен Бендерской крепости памятника Ивану Мазепе, указ о котором подписал тогдашний лидер Приднестровья Игорь Смирнов. Разгорелся скандал такой силы, что от этой затеи пришлось отказаться.

Тем не менее, тогда у стен древней крепости появился другой памятник – «первой украинской конституции» Филиппа Орлика. В открытии памятника приняли участие один из ближайших сподвижников президента Украины Виктора Ющенко, вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко. Впоследствии приднестровцы, показывавшие гостям из России Бендерскую крепость, искренне недоумевали от реакции гостей на памятник предателям России.

Таким образом, украинские националисты самого радикального, бандеровского толка всегда имели достаточно сильное влияние в Приднестровье. Единственной структурой, пытавшейся бороться с этим явлением, было министерство государственной безопасности ПМР – в те годы, когда это ведомство возглавлял Владимир Антюфеев (впоследствии первый вице-премьер по вопросам госбезопасности ДНР в правительстве Александра Бородая).

И вот теперь ансамбль с сомнительным названием проводит мероприятие на территории Приднестровья, когда российские воины каждый день льют кровь, чтобы избавить землю Новороссии от укронацистской нечисти. Можно ведь было этот литературно-музыкальный вечер перенести на другое время. Можно было бы не упоминать одиозное название этого коллектива хотя бы сегодня. Можно было бы, наконец, переименовать ансамбль «Червона калина», например, в «Червону руту» – любимую многими песню советских времён, которую недавно исполнила на российской эстраде «украинка здорового человека» Таисия Повалий.

Но вероятнее всего, данный концерт проводится намеренно именно сегодня, чтобы подать агрессору, размещающему за речкой Кучурган, сигнал: «Мы свои, украинские!». Так действовало руководство Приднестровья в прошедшие годы, и, надо признать, не без успеха. Но крайне сомнительно, что подобные доводы подействуют в нынешней ситуации, если решение об атаке уже принято в Вашингтоне, Лондоне или Варшаве. В этой ситуации на ум приходят только слова Черчилля: «У нас был выбор между войной и позором. Мы выбрали позор и получили войну».

Возникает и другой вопрос: как поведёт себя украинская община Приднестровья в случае вторжения ВСУ. Будут ли ее представители активно сопротивляться оккупантам с самыми настоящими свастиками? Не станут ли выпускники порошенковской гимназии первыми кандидатами в гауляйтеры, полицаи и старосты?

Руководство и народ Приднестровья оказались в той же ситуации, что и Украинская Православная Церковь. Вряд ли стоит предъявлять слишком высокий счёт тем, кто не по своей вине оказался отрезанным от России и просто пытается выжить, даже проявляя черты «стокгольмского синдрома».

Несомненно, однако, что определенная часть общества Приднестровья в перспективе будет нуждаться в денацификации, как и на освобождаемых ныне территориях остальной части Новороссии.