Эксперт напомнил о заигрывании Приднестровья с мазепинцами

29.03.2019, Кишинев, Михаил Рябов

Недавние репортажи на телевидении Приднестровья, весьма лояльно осветившие акции украинских организаций по случаю очередного дня рождения преданного анафеме гетмана Ивана Мазепы, – следствие долгого заигрывания официального Тирасполя с идеологией украинства, несмотря на ее антироссийские корни.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил кишиневский политический обозреватель Владимир Букарский.

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«Приднестровье в контексте российско-украинского противостояния изначально было регионом с двойной лояльностью. Как известно, на стороне Приднестровья в ходе отражения карательной операции Кишинёва сражались как российские патриоты, так и украинские националисты из УНА-УНСО, которые рассматривали (а многие и до сих пор рассматривают) Приднестровье как часть «Великой Украины».

Как известно, левобережье Днестра входило в состав Украинской народной республики, а до 1940 года – в состав Украинской ССР. В годы президентства Леонида Кучмы в Приднестровье активно обсуждался вопрос о возможности вхождения республики в состав Украины. Любые выступления против украинского проекта, даже с позиции Николая Ульянова, в Приднестровье решительно пресекались.

До «оранжевой революции» на Украине 2004 года, да и после неё, многие украинские националисты были уважаемыми людьми в Приднестровье. Республику нередко посещали активисты УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, Василий Кизка и другие. Один из наиболее примечательных украинских националистов, Владимир Лукич Боднар, долгие годы входил в высшую политическую элиту Приднестровья.

Мало кто знает, что до 1995 года на территории Приднестровья действовала «Дубоссарско-Приднестровская епархия», созданная в рамках УАПЦ, а затем перешедшая в «Киевский патриархат». Эта структура пользовалась поддержкой и вниманием властей Приднестровья, которые рассматривали её в качестве «духовного окна в славянский мир».

Идеологией Приднестровья в те годы была смесь советизма и общеславянства, с примесью молдавской идентичности. В качестве общего врага рассматривались прорумынские националисты Молдовы. Представители приднестровской элиты и общественности говорили, что Приднестровье должно стать «точкой примирения между Россией и Украиной». Приднестровцев отрезвили только совместные блокадные меры со стороны Молдовы и Украины в 2006 году. Именно с этого момента в Приднестровье окончательно утвердилась идеология «форпоста России и Русского мира».

Однако даже тогда, в годы президентства Игоря Смирнова, в Приднестровье имел место скандал с попыткой установки памятника гетману Мазепе на территории Бендерской крепости, куда он со своими сторонниками бежал после Полтавской битвы… Активно продвигал идею установки этого памятника и посол Украины в Молдове Сергей Пирожков, который в 2014 году занял резко антироссийскую позицию.

Однако установка этого памятника, указ о котором подписал Игорь Смирнов, вызвала бурю возмущения со стороны приднестровской общественности. Резко выступил против этого тогдашний правящий архиерей Тираспольской епархии архиепископ Юстиниан (Овчинников), который в ходе Чина Торжества Православия впервые с 1869 года возгласил анафему Мазепе. Негодование последовало и со стороны российских политиков и общественных деятелей, поддерживающих Приднестровье…

От установки памятника Мазепе тогда власти отказались, бюст Мазепы находится внутри музея Бендерской крепости. Тем не менее, глава республики Игорь Смирнов тогда нашёл способ умаслить националистическое руководство Украины и украинской общественности Приднестровья: у стен Бендерской крепости был установлен монумент «конституции Филипа Орлика», которую на Украине сегодня именуют «первой конституцией в Европе». В церемонии установки этого памятника, вместе со Смирновым, принял участие тогдашний сподвижник Ющенко, вице-спикер украинской Верховной Рады Николай Томенко», – напомнил Букарский.

По его словам, «и сегодня в приднестровской политической элите есть немало деятелей, высказывающих благожелательность к украинским радикальным националистам».

«Сегодняшнее стремление вновь высветить тему связи гетмана Мазепы с городом Бендеры имеет скорее коммерческий смысл, призванный привлечь в республику туристов из соседней Украины. Тем не менее, подавляющее большинство представителей Приднестровья являются убеждёнными сторонниками Русского мира и единства с Россией», – подчеркнул Букарский.