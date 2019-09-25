25.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
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Приднестровье остаётся форпостом России на юго-западе Украины

Порядка 150 тысяч жителей Приднестровья имеют право на получение российского гражданства. В Приднестровье уже проживают 220 тысяч граждан России.

Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский сегодня в Москве на встрече с депутатом Госдумы РФ Констатином Затулиным, предает корреспондент «Политнавигатора».

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«Сложность в том, что в силу обстоятельств ранее были вынуждены получать паспорта Украины и Молдовы. Обвинять приднестровцев в наличии какого бы то ни было иного гражданства нельзя. Ответственность лежит на тех, кто развалил Советский Союз и допустил такую ситуацию, ввёл людей в безвыходное положение, заставив приспосабливаться», – цитирует Красносельского пресс-служба президента ПМР.

Вадим Красносельский и Константин Затулин говорили также о механизме, при котором приднестровские россияне могли бы пользоваться российскими полисами медицинского страхования.

Вадим Красносельский привёл несколько примеров, когда оказание медпомощи приднестровцам, находящимся в России, стало возможным лишь при участии Официального представительства Приднестровья в Москве.

«Мы пытаемся при всяком удобном случае напоминать, что у нас есть обязательства – если не юридические, то человеческие, моральные – перед Приднестровьем, которое не раз за свою историю выступало за то, чтобы быть вместе с Россией.

Даже ведя переговоры о газовом транзите с Украиной, мы помним, что на этой ветке находится Приднестровье. Одно это заставляет нас вести не самые приятные переговоры», – сказал Константин Затулин.

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