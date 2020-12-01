Приднестровье планируют загнать в дипломатическую изоляцию

01.12.2020, Тирасполь, София Русо

Заявления победившей на выборах президента Молдовы прозападного кандидата Майи Санду, потребовавшей вывода российских миротворцев из Приднестровья, опасны, поскольку за ней стоят круги, которые не имеют отношения к Кишиневу.

К такому выводу приходят опрошенные «ПолитНавигатором» приднестровские эксперты.

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Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак, комментируя свежие заявления нового лидера РМ, говорит, что ее позиция по миротворчеству выглядит «уязвимой», «хотя в рамках пресс-конференции г-жа Санду пыталась разделить миротворцев и ОГРВ – избранный президент подчеркнула, что настаивает на трансформации нынешней операции в «гражданскую под эгидой ОБСЕ».

«Тоже ничего особо нового, в любом случае придется публично заявлять об отказе от ранее взятых политических и юридических обязательств, причем не только по Соглашению-1992, но и, к примеру, по Совместному заявлению президентов Российской Федерации, Приднестровья и Республики Молдова от 2009 года.

«Опция» вывода ОГРВ в привязке к визиту министра обороны РФ Сергея Шойгу в прошлом году – хорошая находка советников госпожи Санду, но нужно все-таки поработать над более четким разграничением понятий «вооружения» и «боеприпасы». Насчет того, что «договорно-правовой базы по российскому военному присутствию никогда не существовало», – тоже лукавство, вопрос не в существовании такой базы, а в ее толковании. Впрочем, на эту тему уже и Кремль, и МИД РФ отметились», – констатировал Ястребчак.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников видит опасность в том, что Майя Санду – это исключительно западный политический проект, к которому не имеют отношения даже молдавские политические элиты, поэтому она будет придерживаться генеральной линии Запада, в том числе и по вопросу российского военного присутствия в регионе.

«Именно в качестве обновления проворовавшегося политического класса Молдовы она вместе с Андреем Нэстасе вошла в молдавскую политику в 2015 году, – в самый разгар скандала об украденном миллиарде. В Брюсселе тогда заявили о «захваченном государстве», отказав тем самым в доверии «Альянсу за европейскую интеграцию». Если старая молдавская элита, в том числе ее проевропейское крыло, пыталась усидеть на двух стульях, балансируя между Востоком и Западом, то Майя Санду и те, кто за ней войдет в молдавскую власть, лишены такой возможности.

Они будут действовать строго по западным инструкциям. Поэтому ее заявления о российском военном присутствии и о российских миротворцах – это не шутки и не дежурные реверансы в сторону западных партнеров, это главное содержание ее политики на ближайшие годы. Она будет последовательно добиваться этих целей», – полагает директор ИСПИРР.

Эксперт отмечает, что полномочия президента не дают ей возможности что-либо сделать, но президентский пост – это лишь открытие дверей во власть проевропейской оппозиции.

«Скоро мы увидим, как бывшие оппозиционеры станут занимать ключевые посты в системе государственной власти РМ, в том числе и те, от которых зависят вопросы региональной безопасности. Заметьте, что с первых дней после прошедших президентских выборов на повестку дня вынесен вопрос о роспуске парламента и организации досрочных выборов.

Вскоре, в развитие этой темы, был поставлен вопрос об отставке правительства Иона Кику. По сути, достаточно немного надавить на премьера, чтобы распустить парламент. Майе Санду на президентском посту надо лишь делать нужные заявления, а всю черновую работу по переформатированию молдавской власти проведут специалисты из западных посольств.

Майя Санду в ходе своей пресс-конференции не зря упомянула прошлогодний визит Сергея Шойгу в Молдову, в ходе которого российская сторона выразила готовность решать вопрос о ликвидации боеприпасов на складах в Приднестровье в связи с тем, что сроки их хранения истекают. Американцы и ОБСЕ сразу же уцепились за эту возможность и, наверняка, попытаются связать воедино проблематику ликвидации боеприпасов, наличия российского военного контингента – ОГРВ, который, в частности, эти боеприпасы охраняет, и миротворческую операцию, осуществление которой технически невозможно без поддержки ОГРВ.

То есть у Майи Санду уже есть ее личный фронт работ, касающийся вытеснения российского военного присутствия, и она, как отличница в школе, прилежно его выполняет», – говорит Шорников.

Эксперт указывает еще на один негативный сигнал: Санду не планирует встречаться с руководством Приднестровья, а все переговоры, касающиеся российского военного присутствия в регионе, намерена вести непосредственно с Москвой.

«Это значит, что Запад намерен разделить тандем «Россия – Приднестровье» в вопросах безопасности и «работать» с Москвой и Тирасполем отдельно. Этого нельзя допускать. Не исключено, что Приднестровье вовсе окажется в дипломатической изоляции, а все возможности Тирасполя влиять на ситуацию будут ограничены консультативным форматом «5+2», полномочия которого крайне невелики», – резюмировал Шорников.