Приднестровье решило вернуть себе былую туристическую славу

14.10.2019, Тирасполь, Елена Острякова

В Приднестровье, не затронутый массовым туризмом край, потянулись иностранцы.

В неповоротливой государственной машине, которая туристической отраслью вплотную никогда не занималась, что-то скрипнуло, звякнуло, и дело потихоньку пошло.

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В советское время здесь проходили популярные туристические маршруты союзного значения, и республика решила вернуть былую славу. Создание современной туристической отрасли, формирование привлекательного имиджа республики и продвижение приднестровского туристического продукта вошло в число приоритет государства. Этому посвящена целая глава Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019 – 2026 годы.

Глава ПМР Вадим Красносельский на первых порах своего президентства любил повторять журналистам о необходимости «прорыва информационного вакуума». «Задайте в любом поисковике изображения Приднестровья. И что вы увидите? Флаги, карты, БТРы, стены со следами от пуль. А нужно, чтобы появлялись картинки достопримечательностей, природных красот, зданий и уютных улиц городов и сел», – говорил он.

Кампания по продвижению узнаваемого и позитивного имиджа республики, к которой подключился и негосударственный сектор, дает первые результаты – иностранных туристов стало больше, и это заметно.

В Приднестровье иностранцев интересует несколько моментов.

Во-первых, это всевозможные символы советской эпохи, сохранившиеся в большом количестве, – памятники, дома, в которых жили деятели революции, улицы, названные их именами, музейные экспозиции, посвященные пионерии, комсомолу и достижениям народного хозяйства в период СССР. Государственный флаг ПМР представляет собой копию флага советской Молдавии, герб взят оттуда же – с незначительными изменениями. Многие за границей считают Приднестровье последним оплотом СССР. Это, конечно, не так – республика пытается, как может, строить рыночную экономику. Однако здесь не борются с прошлым и считают: что было – то было.

Во-вторых, иностранцам хочется узнать, что это такое – непризнанная страна, которая имеет границы, армию, деньги, банковскую систему, но которой нет на карте.

В-третьих, гостям интересны выпускающие оригинальную качественную продукцию местные промышленные предприятия. Часть заводов и фабрик сохранилась с советских времен, некоторые созданы недавно. В списке must-see приднестровских предприятий – легендарный Тираспольский винно-коньячный завод KVINT, который, помимо готовой продукции, предлагает широкую экскурсионную программу с посещением сельских виноградных плантаций, цехов переработки винограда и дегустацией вин, гигантский текстильный концерн «Тиротекс», осетровый комплекс «Акватир», ряд других производств.

В-четвертых, туристов привлекают достопримечательности, которые появились или воссозданы недавно. За счет государственных средств и денег инвесторов облагораживаются парки, скверы, архитектурные достопримечательности, исторические памятники. Один из самых притягательных объектов – отреставрированная Бендерская крепость. Возведенная турками в середине XVI века как опорный пункт борьбы против России, крепость впоследствии стала символом славы русского оружия. С 2008 года здесь велась планомерная реконструкция, а год назад открылся комплекс, объединивший саму крепость и Александро-Невский парк. Получилась гигантская культурная площадка, на которой еженедельно проводят фестивали, концерты, ярмарки и даже рыцарские бои, привлекающие любителей событийного туризма из-за рубежа. И хотя некоторые краеведы называют достроенную средневековую крепость «новоделом» и «карамельным тортиком», считая, что величественные руины смотрелись лучше и естественнее, количество посещений крепости увеличилось за два года в несколько раз. Штатные гиды говорят, что крепость стали активно посещать и иностранцы, и местные жители. Рост популярности туристического объекта связывают и с его обновлением, и с богатой программой культурных мероприятий, и с широким распространением информации о крепости.

Наконец, представляют интерес многонациональная культура Приднестровья с ее богатыми гастрономическими и винодельческими традициями, а также памятники природы и археологии Приднестровья – скифские курганы, источники целебных минеральных вод, заповедные леса и живописные ландшафты вдоль Днестра. Как раз сейчас создается туристический маршрут в заповедной зоне Колкотова балка – это геологический разрез грунта, где некоторое время назад были найдены останки животных эпохи плейстоцена.

В Приднестровье туристам нетрудно попасть – на границе нужно пройти простую процедуру регистрации. В последнее время все больше иностранцев узнает, что тут, оказывается, давно не стреляют. О молдо-приднестровском вооруженном конфликте 1992 года напоминают только миротворческие посты вдоль Днестра. Российские голубые каски, кстати, – тоже своего рода достопримечательность; по крайней мере, гости из РФ ею, как правило, бывают восхищены.

Кто именно чаще всего приезжает в Приднестровье из-за границы, прекрасно видно в центре Тирасполя и у фирменных магазинов завода KVINT(иностранцам очень нравится, что бутылку приличного коньяка, например, можно купить меньше чем за десять долларов). Это в основном туристы из стран ЕС.

С 2017 года работает в Приднестровье негосударственный Туристический информационный центр, который консультирует туристов, поддерживает поставщиков туристических услуг в ПМР и сотрудничает с органами власти в вопросе развития туристического потенциала республики. По данным центра, самые частые гости в Приднестровье – из Великобритании, Польши, Германии, Испании, США. Открывают для себя непризнанную республику и вездесущие китайцы. Услугами центра воспользовалось уже несколько тысяч человек из полусотни стран мира, расположенных на пяти континентах. При этом около 80% иностранцев въезжает в ПМР со стороны Молдовы. Именно молдавские турфирмы обслуживают многие местные маршруты – в турпродукт для экскурсионных групп, организованных в Кишиневе, включается, как правило, лишь однодневная поездка в Приднестровье, включающую, скажем, посещение Бендерской крепости, завода KVINT и памятников Ленину.

Вместе с тем становится все больше самостоятельно путешествующих иностранцев, которые остаются в Приднестровье на несколько дней, пользуясь услугами местных гостиниц, ресторанов, магазинов и компаний-перевозчиков.

С туристической инфраструктурой пока есть проблемы. Не хватает информационных указателей и стендов, вай-фая в публичных местах, да и элементарных удобств, таких как общественные туалеты.

Улучшить инфраструктуру призвана принятая в этом году госпрограмма «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2016 годы», общая стоимость которой составляет 17,1 млн рублей (около 1 млн долларов США). В рамках этой программы государство намерено создать не только инфраструктуру, но и сам турпродукт в целом, провести широкую информационную кампанию внутри Приднестровья и за его пределами, объединив усилия государства и частных поставщиков туристических услуг.

Помочь делу должно и профильное образование, которое дает Приднестровский госуниверситет в соответствии с образовательными стандартами России. В этом году в главном вузе республики состоялся первый выпуск магистров по направлению «Туризм», специалистов в области развития и управления туристической деятельностью.

10 – 11 октября в Приднестровье прошел Международный инвестиционный экономический форум, на площадке которого обсуждались и перспективы развития туристической отрасли. Иностранные эксперты отметили, что потенциал в этой области у республики большой, но придется серьезно потрудиться – заняться маркетингом, брендингом всего Приднестровья и отдельных туристских дестинаций, продвижением турпродукта на международных выставках.

Замминистра экономического развития Наталья Ситкина, ксатати,сообщила, что разработка туристического бренда Приднестровья ведется зарубежными специалистами и уже находится на завершающей стадии.

При принятии госпрограммы говорилось приблизительно о 8 тысячах иностранных туристов, посетивших республику за прошлый год. Ожидается, что после создания национального туристического бренда, сайта о Приднестровье для туристов, популяризации туристических маршрутов и «раскрутке» местного турпродукта за рубежом, приезд туристов в республику станет более интенсивным и их количество достигнет 100 тысяч в 2026 году.