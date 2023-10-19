Приднестровье собрались втягивать в Молдову параллельно с евроинтеграцией Кишинёва

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Вопрос вхождения Приднестровья в Молдову будет решаться параллельно с евроинтеграцией страны.

Об этом в интервью провластному телеканалу TV8 заявил глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая напомнила слова президента Майи Санду о том, что процесс «реинтеграции» Молдовы будет решаться мирно, но при участии европейских «партнёров по развитию».

«Мы надеемся, что процесс реинтеграции страны будет решаться параллельно с процессом вступления страны в ЕС, поскольку для нас партнером является Республика Молдова в международно-признанных границах, которые включают и Приднестровский регион. Для ЕС важно, чтобы коммунитарное право одинаково применялось на всей территории стран-членов, но это вопрос более отдаленного будущего», – заявил евродипломат в эфире телепрограммы.

Иными словами, Приднестровью, путём совместного давления по принципу «злой полицейский (Украина) – добрый полицейский (Молдова и еврочиновники)», будут выкручивать руки, втягивать в юридическое поле Молдовы и навязывать «прогрессивные» нормы законодательства, включая ЛГБТ-толерантность.

Одним из следствий подобного давления, как писал «ПолитНавигатор», стало согласие Тирасполя на прохождение через свою территорию украинского зерна и грузов для ВСУ.

Возможна, однако, и иная интерпретация слов Мажейкиса, которую предложил молдавский журналист Дмитрий Чубашенко:

«Ещё одно подтверждение, что никакого вступления Молдовы в ЕС не будет», – написал он в своём телеграм-канале.