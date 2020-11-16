«Приднестровье зреет для вхождения в румынскую унию» – московский политолог

16.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Молдавии Игорь Додон за четыре года не смог продемонстрировать внятной политики, не выполнил свои предвыборные обещания, из-за чего и проиграл нынешнюю гонку за кресло главы государства.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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По словам эксперта, «пророссийскость» Додона оказалась условной, а политика «многовекторности» не помогла ему привлечь голоса избирателей.

«Декларативно курс страны снова вернется на европейские рельсы. Это оправдано, во-первых, тем, что Додон за время своего четырехлетнего срока не смог сформулировать никакого внятного предложения и даже не реализовал свои предвыборные обещания в той минимальной части, в которой он их давал – не вернул российское телевидение в Молдову, не вернул русский язык в школы, хотя в последний год он целиком контролировал правительство, у него был мандат на всю власть в парламенте и в правительстве.

Он этим не воспользовался, обещания не выполнил, непонятно, что может предложить Россия Молдове, и совершенно непонятно, как Додон мог бы простым гражданам помочь своей условной пророссийскостью. Поэтому победила более последовательная в своих действиях Майя Санду. Победила она не только за счет диаспоры, как это преподносилось Додоном, но и внутри самой Молдовы», – заявил Бондаренко.

Эксперт также призвал избавиться от иллюзий того, что безусловно пророссийским остается и Приднестровье – в последние годы молодежь там активно ездит в соседнюю Румынию и Украину, а Москва для них находится гораздо дальше, чем Киев и Бухарест.

«Нужно перестать жить в мире иллюзий. Когда речь заходит о Приднестровье, то нужно понимать, что Приднестровье – это не часть России, как, может быть, многим хотелось бы думать. Приднестровье – это несчастный кусок брошенной территории, в которой живут граждане России, у которых есть паспорта, и которому Россия иногда подбрасывает каких-то денег. Но в общем и целом Приднестровье живет совсем в другой системе координат.

В этой системе координат Киев и Бухарест гораздо ближе, чем Москва. Поэтому не надо думать, что Приднестровье и сегодня является меккой антирумынской политики. Это не так. В Приднестровье молодежь ездит в Бухарест учиться, потому что это дешевле, ближе и проще. В Приднестровье преподается молдавский язык. На кириллице, но это тот же самый румынский язык. У многих есть румынские паспорта.

Потому, если мы говорим о какой-то унии с Румынией, надо понимать, что это вопрос будет решаться не в Кишиневе и не президентом Молдовы. Он будет решаться в Бухаресте и Брюсселе. Если там Брюссель даст на это добро, а Бухарест захочет это сделать, тогда, возможно, это случится. Но в этой ситуации нужно быть готовым к тому, что Приднестровье захочет быть часть этой унии.

Есть второй вариант – это то, что Приднестровье уйдет в орбиту влияния Киева. Но это уже также зависит от Киева и Брюсселя. Ну и, естественно, от американцев. Если они дадут на это добро, как и на унию. А России здесь нет, как не печально это признавать. России нет ни в Молдавии, ни в Приднестровье, ни в Гагаузии России нет. Есть Турция, например. Эрдоган финансирует огромное количество различных инфраструктурных объектов, строительство дорог, культурные центры.

Эрдоган отреставрировал президентский дворец Додона. Рядом со стандартом президента висит табличка о том, что Турция отреставрировала дворец президента Молдовы. Так что я думаю, что здесь будет усиливаться и турецкое влияние, и будет борьба между Бухарестом и Анкарой за это пространство. А Москва в этой борьбе на данный момент не принимает участия от слова совсем», – считает Бондаренко.