Придурок Зеленский превращает Украину в грязный террористический отстойник – «об этом нужно кричать»

01.07.2019, Херсон , Владимир Гладков

Ни одна уважающая себя страна в мире не станет раздавать гражданство наёмникам и прочим маргиналам, однако Украина к числу нормальных государств не относится.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство стран мира – это нормальные общества, более-менее стабильно развивающиеся. И в этом большинстве стран мира считается нормальным не давать гражданство всем, кто этого желает, а тем более тем, кто приехал на их территорию для участия в вооруженных конфликтах, в войне.

Но Украина, как доказывает ее высшая власть, к таким нормальным странам не относится. Особенно с момента, когда в 2014 году состоялся кровавый антиконституционный государственный переворот, и страна попала в руки внешнего управления США. С этого момента интересы, чаяния, надежды народа Украины уже перестали что-либо значить. Воля и интересы военных и бизнес-кругов США теперь определяют направления внутренней и внешней политики Украины!

В этом горькая и неумолимая правда, которую скрывать уже опасно! Об этом нужно кричать постоянно, пока такую угрозу над Украиной не убрать», – написал он.

Алексей Журавко вспомнил, как бывший главарь неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий требовал от новоиспеченного президента Владимира Зеленского предоставления украинского гражданства иностранным наёмникам, воевавшим в «АТО», и сообщил, что бывший комик пошёл на поводу у националиста.

«В качестве решения указанной проблемы Андрей Билецкий предложил принять закон об упрощенном получении украинского гражданства для участников АТО. Ответственность за принятие этого закона, по мнению фюрера националистов, нужно возложить на Владимира Зеленского. Билецкий утверждал, что одной подписи новоиспеченного президента будет достаточно для утверждения данного закона.

И что вы думаете?! Зеленский, аж бегом, все точно так и сделал, как это потребовал и озвучил один из бандеровских громил Украины!

Ровно через месяц, в конце июня 2019 года, такой же проамериканский, как и П. Порошенко, президент В. Зеленский предоставил гражданство Украины 14 «иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства, суверенитет и независимость Украины».

В гражданство Украины приняты и получат украинские паспорта: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа», – отметил экс-нардеп.

По мнению бывшего парламентария, это является доказательством того, что Владимир Зеленский – марионетка США, которые хотят превратить Украину в террористическую организацию наподобие ИГИЛ.

«Президент Украины – резидент США, заверил, что это лишь первые его решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые, по его словам, «защищали суверенитет и территориальную целостность Украины». Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Вот так! Это означает, что Зеленский дал право иностранным убийцам быть членами украинской семьи, членов которых они и прибыли убивать! Ни много, ни мало! Именно так все это выглядит. Из 14-ти 10 – явно не из славянских родов! По замыслу хозяев из США, такие процессы в легализации на Украине международных убийц-террористов, будут еще более глубже, широко и стабильно дестабилизировать ситуацию изнутри Украины. Будут способствовать также и международной напряженности с сопредельными с Украиной государствами, так как и эти государства, особенно Россия, также будут целью и мишенью для этих убийц-террористов, которым украинский придурок-президент дал гражданство Украины.

Таким методом Украину превращают в отстойник убийц, наёмником и террористов, которые на официальном уровне будут находится под государственной защитой Украины. А это означает, что страну полностью превращают в огромную международную террористическую организацию на подобие ИГИЛ, в которой они будут себя чувствовать безнаказанно. А это уже не далекая Сирия! Это уже почти внутри России! Мало того, если поставят выдачу паспортов наемникам на конвейер, то трудно представить, что будет дальше. Но, думаю, что вы сами догадаетесь, чем это может закончиться.

Это лишь немного усложняет работу для тех, кто после освобождения Украины должен будет наводить в ней порядок. В первую очередь, после свержения нацистско-бандеровского режима власти в Украине, у всех подонков, которым Порошенко и Зеленский предоставили гражданство Украины, будут его лишены, а также осуждены справедливым и строгим военным трибуналом за их преступления против человечества», – резюмировал Журавко.