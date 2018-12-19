Придворный политолог Порошенко обеспокоен динамикой рейтинга Мураева

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

В Киеве испугались роста рейтинга украинского оппозиционера Евгения Мураева – за него могут прийти голосовать те, кто ненавидит Майдан и ждет «Русскую весну».

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил сотрудничающий с администрацией президента политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже некоторые кандидаты удивили. Я имею в виду, прежде всего, того же Зеленского и в последние месяц-полтора – это Мураев. Меня это очень беспокоит. Мне кажется, что, к большому сожалению, поддержка Мураева свидетельствует о том, что в нашем обществе есть заметный слой тех, кто реагирует на агрессивную антимайданную пророссийскую риторику”, – сказал политолог.

“Дали свободу слова полную телеканалам, через которые транслировали пророссийскую пропаганду и дали возможность проявиться на полную катушку таким персонажам, как Мураев. И вот те люди, которые в 2014 году не голосовали, они надеялись на Русскую весну, сейчас они голосуют или готовы голосовать за Мураева», – заявил Фесенко.

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