Приезжие с Украины устроили омерзительную выходку в Севастополе – вызвать полицию никто не решился
В Севастополе приезжие с Украины устроили перепалку с пассажирами в автобусе, обвиняя их в том, что «сколько ваши наших погасили» и, демонстрируя, где они «вертели ваше государство». Хамское поведение приезжих возмутило всех пассажиров, но до вызова полиции дело не дошло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Видео разговора с дебоширами появилось в социальных сетях. В ролике вперемешку с обсценной лексикой украиноязычные пассажиры пытаются доказать свое право говорить на любом языке.
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«У нас в Крыму три языка разрешено – украинский, татарский, русский. Все славянские языки. Так что все вопросы к Владимиру Путину», – аргументирует пассажир.
Но после предложения высадить дебоширов, разговор приобретает иной характер.
«Я вам сейчас петарду всажу. Это вы рот закройте, сколько ваши наших погасили? Если вы украинка, то и говорите на своём родном языке. А у меня отца Российская Федерация убила. Это все из-за вас, из-за России, и ваше государство мне х** выплатило. И я ваше государство на х** вертел. Слушайте своего Володю, б****», – заявил пассажир.
Она из очевидцев инцидента описала всю ситуацию.
«Села на остановке «22 школа». Они уже ехали, я сидела сразу за ними. Сначала они просто громко разговаривали и слушали музыку в наушниках, искали песни украинских исполнителей. Их просто попросили тише говорить.
Огрызаться они начали на двух языках и матом, а потом разошлись по поводу всего остального, – написала Вера Кожух. – Слушали гадости от этих людей от остановки Кожанова до остановки Дмитрия Ульянова.
Поведение водителя поразило. К нему обращались за помощью – он молчал, на остановке Дмитрия Ульянова всех высадил. Они пересели в автобус 107 и продолжили свои разговоры. Думала вообще домой не доеду.
Такое безобразие нужно сразу останавливать, а не сидеть и молча терпеть. «Топик» (так в Севастополе называют микроавтобусы, – ред.) маленький, много народу, были школьники, которые все это слушали. В такой ситуации у водителя должны быть какие-то инструкции как действовать».
В комментариях севастопольцы призывают правоохранителей ввести проверки и усилить патрулирование в условиях наплыва беженцев из зоны СВО.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее эвакуированные из Херсона напились в Анапе и демонстративно включили гимн Украины.
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