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05.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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В Раде рукоплещут уголовному делу против кума Путина

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против председателя политсовета партии «За життя» Виктора Медведчука.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральная прокуратура Украины наконец открыла уголовное производство против Медведчука. Наша фракция приветствует это решение прокуратуры», – торжественно заявил Бурбак под аплодисменты зала.

«Медведчук последовательно работает в интересах России. До недавнего, а может до сих пор, в переговорном процессе у него полуофициальны статус будто бы для освобождения заложников. Сложно сказать, кого Медведчук больше представлял в этих переговорах – Кремль или Украину. Точно можно сказать одно: деятельность таких деятелей способствует не освобождению, а захвату новых украинских заложников.

Медведчук последовательно оправдывает действия страны агрессора и пытается обвинить в этой войне Украину.  Медведчук призывает к капитуляции. Он предлагает федерализацию, а фактически – расчленение Украины, в которой будут вражеские анклавы, контролируемые из Москвы. Медведчук постоянно летает в Москву, возможно, для получения ценных указаний от своих хозяев. Теперь Кремль практически официально через Медведчука признал свою причастность к целому ряду так называемых телеканалов, конкретно – «112» и «NewsOne» – добавил депутат.

Он выразил надежду, что вина Медведчука будет доказана, и “этот предатель получит надлежащее наказание от украинского государства”.

Ранее Виктор Медведчук на съезде своей партии предложил создать «автономный регион Донбасс» в составе Украины. По его мнению, данная схема вполне соответствует и Минским соглашениям, и «Нормандскому формату», и действующему законодательству Украины, что, впрочем, в Генпрокуратуре не оценили, и эти слова оказались поводом для уголовного производства.

«Указанное лицо на партийном съезде 29 января 2019 в г.. Киеве сделало заявление о необходимости образования «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

В то же время, согласно ст.1 Конституции Украины – Украина является унитарным государством, а территориальное устройство закреплено в ст.133 Основного Закона, согласно которой Донецкая и Луганская области в том числе составляющих систему административно-территориального устройства Украины.

При таких обстоятельствах, в действиях указанного лица усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст.111 УК Украины (государственная измена)», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В то же время, в Киеве уже произошедшее расценили как предвыборную махинацию в пользу нынешнего президента Украины.

«Вот интересно, а ради второго срока Петра Алексеевича согласится ли Виктор Владимирович на трое суток до суда?» – поинтересовался на своей странице в Facebook киевский журналист Сергей Щербина.

Ранее уже отмечалось, что после того, как каналы «112» и «NewsOne», контроль над которыми приписывают Медведчуку, во всю транслировали предвыборный съезд Петра Порошенко, сомнения в том, что фейковая «оппозиция» Украины работает в связке с правящим режимом, отпадают сами собой.

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