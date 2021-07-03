Пригрезившуюся Зеленскому «субъектность Украины» в один миг сдуло как ветром

Новости Украины

Команда украинского президента Владимира Зеленского дрейфует в сторону от условного Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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Издание напоминает, что Украина отозвала свой голос под резолюцией Совета ООН по правам человека в Женеве по ситуации в китайском Синьцзяне.

«Поднебесной, похоже, хватило лишь пригрозить Киеву приостановить поставлять вакцину против коронавирусной болезни, как нашу субъектность как ветром сдуло. «Зеленая» власть тихонько дала заднюю без объяснения причин, чем удивила не только потенциальных партнеров, от которых постоянно чего-то требует, но и поставила свою страну в неловкое положение. Хотя, конечно, Владимир Зеленский, вполне возможно, не был лично информирован о такой неприятности, не имел к этому никакого отношения или вообще не понимает, как все серьезно между Китаем и США и почему так себя вести Украине в такой ситуации было большой глупостью, которая может дорого стоить», – отмечается в публикации. «Дрейф Зе-команды в непонятном направлении, подальше от условного Запада, к сожалению, становится все более заметным», – считает журнал.

По мнению автора публикации, Зеленский становится все более похожим на позднего Леонида Кучму.

«Сам Кучма совсем не способствовал своей самоизоляции. Зато Зеленского от цивилизованного мира толкает собственное окружение, которое вбивает ему в голову всевозможные нарративы, выгодные олигархам, с которыми Владимир Александрович якобы решил бороться. Ну и, безусловно, выгодны России», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленскому пригрезилась «субъектность» Украины и «подготовка к тяжелому матчу» с Путиным.