Приказ об отступлении из Авдеевки обрушит весь украинский фронт – Хайруллин
Киев не может отдать приказ ВСУ об отступлении из Авдеевки, потому что после этого может побежать вся украинская армия.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С военной точки зрения Авдеевка – это не стратегическое направление. Куда важнее тот же Бахмут и Угледар. Авдеевка очень важна с точки зрения укреплённости, и плюс это нож на окраине Донецка. Это публичная акция для них, поэтому они не могут её без боя оставить.
И плюс есть версия, что украинское командование в принципе боится отступать. Потому что украинская армия может почувствовать в принципе вкус отступления, и начнёт отказываться», – сказал Хайруллин.
Напомним, в Киеве сообщают, что часть переброшенных в Авдеевку резервов уже побежала, и российской армии удалось выйти в слабо укреплённый тыл группировки ВСУ.
Спасибо!
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