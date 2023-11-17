Приказ об отступлении из Авдеевки обрушит весь украинский фронт – Хайруллин

Владимир Гладков.  
17.11.2023 21:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев не может отдать приказ ВСУ об отступлении из Авдеевки, потому что после этого может побежать вся украинская армия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не может отдать приказ ВСУ об отступлении из Авдеевки, потому что после этого...

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«С военной точки зрения Авдеевка – это не стратегическое направление. Куда важнее тот же Бахмут и Угледар. Авдеевка очень важна с точки зрения укреплённости, и плюс это нож на окраине Донецка. Это публичная акция для них, поэтому они не могут её без боя оставить.

И плюс есть версия, что украинское командование в принципе боится отступать. Потому что украинская армия может почувствовать в принципе вкус отступления, и начнёт отказываться», – сказал Хайруллин.

Напомним, в Киеве сообщают, что часть переброшенных в Авдеевку резервов уже побежала, и российской армии удалось выйти в слабо укреплённый тыл группировки ВСУ.

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