Прикрыть межнациональную рознь, или Два слова про инициативу чеченских депутатов

Почему-то не удивляет, честно слово. И реакция в интернете появилась соответствующая. Что называется, в точку. «Я думаю, не совсем корректно указывать в новостях города, в которых произошла расчленёнка: это бросает тень на петербуржцев».

Так а относительно чего сарказм? Над чем, господа, товарищи, иронизируете? А вот ожидаемая новость подоспела. Озвучим: «Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность и религиозную принадлежность преступника. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента».

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Удивлены? Я нет. Да чему тут в принципе удивляться? Если подобная инициатива – продолжение возмущённых слов Рамзана Кадырова. Произнесены они были после инцидента в Новых Ватутинках, где четверо напали на мужчину с ребёнком. Сперва прошла информация, что агрессоры были с Северного Кавказа, но оказалось: уроженцы Закавказья, обманом прописавшиеся в России.

А Кадыров собственно начал с того, что: «Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию…» И далее о том, что в негативизации жителей Кавказа виноваты чуть ли не иностранные агенты.

Тогда, надо заметить, вообще много радости у соответствующих личностей вызвала ошибка относительно национальности нападавших. Мол, вы всё Дагестан и Чечню вините по привычке? А они-то ни при чём! Вот только, простите, а сколько случаев было, когда при чём? Что далеко ходить, когда сразу вспоминается эпическая драка в Севастополе или избиение парня в московском метро, заступившегося за девушку. Так что хватит вешать нам лапшу на уши. Неудобно да и невкусно.

Это самое простое, конечно – представить всех кругом злобными националистами, шовинистами. Вот только что по-вашему люди – сотни тысяч людей – идиоты? Так получается? И они на ровном месте почуяли угрозу? Не надо скатываться в эту ванильно-фальшивую толерантность. Ровно так же, как нельзя скатываться в оголтелый национализм.

Россия – многонациональная страна, и мы обязаны уважать все народны и все национальности, в ней проживающие. Благо, есть за что. И попробуйте расскажите мне о всех плохих дагестанцах, когда есть Магомед Нурбагандов – наша общая гордость!

Однако при чём здесь не указывать национальность преступника? Да, по-своему преступление не имеет национальности. Но нелепо и даже подло отрицать тот факт, что есть особенности, скажем так, сбивания в группы с характерным и специфическим поведением. И часто они объединяются в банды, стаи вполне себе по национальному признаку. Для кого-то это новость? Или станем делать вид, будто всё происходит иначе?

То, что предложил парламент Чеченской Республики, безусловно, его право, но если данная поправка в статью 4 федерального закона «О СМИ» будет принята, то мы рискуем получить очень опасный прецедент, который ведёт к тревожным последствиям. Настоящим преступникам станет легче уходить от ответственности, ведь соответствующие истории окажутся без резонанса, а вот в качестве злодеев окажутся все те, кто не согласится с подобным положением дел и попытается доносить правду. Такого общества мы хотим? Или это логичное продолжение нынешнего положения вещей, когда закон поразительно избирателен?

Банальная истина, прописная: межнациональную рознь разжигают не те, кто говорит о национальности, а те, кто совершает преступления характерного толка. Банальная, да, но намеренно подзабытая истина. Ведь легче прикрыть болячку тряпку. Но кого это когда спасало?