Прилепин: Изюму срочно нужно подкрепление. Сил для защиты города не хватает

Находящихся в Изюме подразделений ВС РФ не хватает для полноценной обороны города.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает российский писатель Захар Прилепин, ссылаясь на свои источники с мест.

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«Вынужден довести информацию. Из Изюма сообщают. Срочно нужны резервы в Изюм. Имеющихся в городе сил недостаточно для поставленных задач. Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят. Убедительная просьба не превращать Изюм в Брестскую крепость. Люди будут стоять, но у людей за спиной Россия, где 150 млн человек и двухмиллионная армия. Хотелось бы различать все это из Изюма. Желательно зрительно.

Там, помимо всего прочего, находится огромное количество местных жителей, которые активно и полноценно работали с местной администрацией и строили новую, русскую жизнь. Они тоже ждут зримой помощи», – написал Прилепин в своем телеграм-канале.