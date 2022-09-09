Прилепин: Изюму срочно нужно подкрепление. Сил для защиты города не хватает
Находящихся в Изюме подразделений ВС РФ не хватает для полноценной обороны города.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает российский писатель Захар Прилепин, ссылаясь на свои источники с мест.
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«Вынужден довести информацию. Из Изюма сообщают. Срочно нужны резервы в Изюм. Имеющихся в городе сил недостаточно для поставленных задач. Резервы идут на Купянск, в Изюме резервов пока не видят. Убедительная просьба не превращать Изюм в Брестскую крепость. Люди будут стоять, но у людей за спиной Россия, где 150 млн человек и двухмиллионная армия. Хотелось бы различать все это из Изюма. Желательно зрительно.
Там, помимо всего прочего, находится огромное количество местных жителей, которые активно и полноценно работали с местной администрацией и строили новую, русскую жизнь. Они тоже ждут зримой помощи», – написал Прилепин в своем телеграм-канале.
Масштабы прорыва на карте, составленной военно-аналитическим каналом телеграм-каналом «Рыбарь».
«Несмотря на активное огневое поражение со стороны ВС РФ, на данный момент прилагаемых усилий пока недостаточно, чтобы ограничить прорыв. За счёт переброски резервов оголяется Изюмский фронт: следующей целью наступления ВСУ может стать как прорыв по полям дальше на Большой Бурлук, так и полноценное окружение Изюмской группировки ВС РФ», – сообщает «Рыбарь».
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