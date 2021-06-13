Прилепин оправдал отказ от освобождения Мариуполя

13.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В 2014 году ополчение Донбасса правильно сделало, что, имея все шансы освободить Мариуполь, не вошло в город. Ведь сотни тысяч человек оказались бы без работы, а Киев смог бы отключить водоснабжение всей ДНР.

Об этом в эфире интернет-канала «ForPost» заявил российский писатель Захар Прилепин, в прошлом числившийся комбатом ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На предприятиях Мариуполя работает порядка ста тысяч человек, а весь город – триста тысяч человек. Если бы эти предприятия закрылись, а они закрылись бы, триста тысяч человек остались бы без работы, и это всё легло бы тяжелейшим грузом на ДНР. Более того, водоснабжение всего Донбасса идёт от Славянска до Мариуполя, и когда взяли Славянск и взяли Мариуполь, украинцы бы завернули кран и выключили бы водоснабжение на всей территории ДНР, там началась бы экологическая катастрофа уже через три дня», – сказал Прилепин.

Он уверяет, что это и является ключевой причиной, почему ополченцы не освободили второй по величине город ДНР, захваченный украинскими войсками.

«Так как вода из Славянска идёт в Мариуполь, они не могут оставить свой город без воды. Они пытались поставить там фильтры, чтобы брать воду из Азовского моря, это и спасало Донбасса, потому что после захвата Славянска украинскими войсками воду выключить не могли», – заключил Прилепин.

Напомним, ранее в Киеве пообещали, что отрежут ДНР от водоснабжения, поставив опреснительные станции в Мариуполе.

Экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский ранее озвучивал совершенно иные данные о Мариуполе, дав понять, что освобождение города было остановлено в результате договоренностей между Киевом и Москвой в надежде на политические уступки украинской верхушки, которая впоследствии обманула Россию.

«Легко. Конечно. Без всякого труда. Конечно, нам пришлось бы лишиться, однозначно, «Азовстали» и завода имени Ильича, металлургических комбинатов, которые там находятся, потому что на момент отхода уже была развернута украинская батарея БМ-21, поделена на две части – часть была нацелена на «Азовсталь», часть на Ильича. И в момент покидания Мариуполя они бы произвели залпы, нанесли бы, однозначно, ущерб, какого уровня ущерб трудно сказать, но можно предположить, что вывели бы из строя на длительный период эти два предприятия. Но, в то же время, Мариуполь был уже готов отдаться просто практически без боя. Мы знаем, что на тот момент в городском порту уже грузился корабль, судно прогулочное, трехпалубное, на который городская администрация в полном составе вместе с секретной документацией, они уже готовы были, так сказать, отчаливать. Украинские подразделения уходили. Там оставалось совсем незначительное количество вооруженных сил, Национальной гвардии. Да они и не имели на тот момент никаких укрепленных фортификационных сооружений, негде было просто занимать даже оборону. Они готовились покидать город. Конечно, надо было брать. Его надо было брать потому, что это поменяло бы конфигурацию очень серьезно. Потому что Мариуполь в составе, например, ДНР – это совсем уже другое. Это не то, что – одна треть областей, и две трети областей, там, на той стороне. Мариуполь – самый крупный город после Макеевки в Донецкой области. Там проживало порядка 400, 500 тысяч человек. Это огромное количество. Это порт, прежде всего. Это контроль за Азовским морем. Не то, что мы в Седово там имеем глубину фарватера, который позволяет только плоскодонкам перемещаться, я не знаю, 1,5 метра от силы. А там – нормальный фарватер, там можно было, как мы сами понимаем, крупнотоннажные суда принимать. Ну, и в целом, это для нас было бы выгодно во всех смыслах, и в политическом, и в экономическом смысле. Поэтому мы, конечно, много потеряли от того, что не взяли Мариуполь. Но, были на то политические соображения. К сожалению. Которые не оправдались», – говорил Ходаковский.