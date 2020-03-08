08.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Д.Б., Политика, Россия
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Прилепин осыпал комплиментами Ксению Собчак




Лидер новоиспеченной партии «За правду» Захар Прилепин опубликовал в Instargam фотографию в компании с либералкой Ксенией Собчак. Обе публичные персоны позируют, улыбаясь на фоне загородного коттеджа.

«Девушка потерялась в Керженском лесу, вышла к теплу. Находчивая, отзывчивая, неплохо владеет русским языком, спит беспокойно. Верну в хорошие руки», – подписал Прилепин снимок.

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Фотография вызвала бурную реакцию у комментаторов. Одни возмущаются, напоминая, что Собчак в 2014 году посещала Киев, где позировала на фоне портрета вождя гитлеровских коллаборационистов Степана Бандеры, а после оспаривала законность воссоединения России с Крымом.

Другие, напротив, защищают Прилепина, выражая надежду, будто бы тот общался с «идеологической противницей», чтобы использовать шанс и донести партийные идеи в интервью, которое наверняка записывала Собчак для своего популярного Youtube-канала.

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