Прилепин осыпал комплиментами Ксению Собчак

08.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Лидер новоиспеченной партии «За правду» Захар Прилепин опубликовал в Instargam фотографию в компании с либералкой Ксенией Собчак. Обе публичные персоны позируют, улыбаясь на фоне загородного коттеджа.

«Девушка потерялась в Керженском лесу, вышла к теплу. Находчивая, отзывчивая, неплохо владеет русским языком, спит беспокойно. Верну в хорошие руки», – подписал Прилепин снимок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Фотография вызвала бурную реакцию у комментаторов. Одни возмущаются, напоминая, что Собчак в 2014 году посещала Киев, где позировала на фоне портрета вождя гитлеровских коллаборационистов Степана Бандеры, а после оспаривала законность воссоединения России с Крымом.

Другие, напротив, защищают Прилепина, выражая надежду, будто бы тот общался с «идеологической противницей», чтобы использовать шанс и донести партийные идеи в интервью, которое наверняка записывала Собчак для своего популярного Youtube-канала.