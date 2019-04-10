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10.04.2019
 
Война, Выборы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Прилепин поддержал Майдан и переизбрание Порошенко

Если в Киеве случится новый майдан, то это позволит прекратить бомбежки и обстрелы республик Донбасса.

Такое мнение в интервью “Комсомольской правде” высказал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

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По его словам, для Донбасса и России во втором туре выборов президента Украины предпочтительнее победа Петра Порошенко, а не комика Владимира Зеленского.

“Лучше иметь деструктивного лидера украинской власти, которого не воспринимает народ. Может, через кризис на Украине и произойдут сдвиги. Но победит Зеленский. Это отсрочит реальное решение проблем. Я бы предпочел, чтобы в Киеве произошел майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы в Донбассе”, – полагает Прилепин.

Напомним, что в первом туре выборов Зеленский набрал более 30% процентов голосов, а Порошенко не дотянул даже до 16%. 21 апреля пройдет второй тур.

При этом ведущие киевские социологи признают, что разрыв между кандидатами еще более увеличится в пользу Зеленского.

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