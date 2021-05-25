Прилепин: «Ситуация с Протасевичем – результат многовекторности Лукашенко»

25.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в полушаге от превращения своей страны в «одиночную камеру».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ещё лет пять назад все восхищались необычайной политической мудростью Лукашенко (я не иронизирую), который многовекторно работал с самыми разными силами, странами, ставил Минск как переговорную площадку европейского уровня. И как быстро всё переменилось, потому что видим совершенно другого Лукашенко, который в полушаге от того, чтобы превратить свою страну в небольшую одиночную камеру.

Эта «многовекторность» была невольно проговорена гостем из Белоруссии, который рассказал про Протасевича. Который вроде был в «Азове», но на самом деле там какое-то фейковое у него было участие в «Азове», потому что он может в Мариуполе был (ранее минский политолог Вадим Гигин сказал, что многие белорусские националисты приписывают себе участие в «АТО» – ред.).

Я хочу напомнить, что те ребята, которые воевали в ополчении на стороне Донбасса из Белоруссию, их сажали запросто, просто за одну фотокарточку на «Миротворце». Тут же попадали за решётку, в том числе белорусскую, и не только за белорусскую. И никто не разбирался, и судебные следствия напоминали судилище. А тут было непонятно, ходил-бродил по Белоруссии. Вот эта многовекторность своеобразная приводит к таким замечательным результатам», – заявил Прилепин.

Также он прокомментировал поднявшуюся истерию со стороны российских либералов вокруг всей ситуации с задержанием Протасевича .

«Как только происходит какое-то безобразие на Украине, а оно происходит постоянно, мы пытаемся сравнивать только с самолётом, на самом деле там на всех уровнях это происходит, то закон принимают, где русские не коренное население, то Бузину убьют, то ребёнка разбомбят, то ещё что-то каждый день происходит. Всегда говорят «Это не моя страна, я не комментирую ситуацию в чужой стране», и туда едут на гастроли петь.

Так бы и сказали, ну Белоруссия не моя страна, ну задержали Протасевича, всякое бывает. Нет, тут им сразу всё понятно. И нашим всё понятно, орут не своим голосом, и европейцам всё понятно. Тоже какое-то безумие, потому что никакого следствия не провели», – сказал писатель.