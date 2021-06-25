Прилепина крайне воодушевила идея Зеленского с референдумом по стене в Донбассе

25.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

«Стена» в Донбассе между подконтрольными Киеву и ЛДНР территориями, о которой президент Украины Зелеленский говорил в недавнем интервью, станет гибкой и подвижной – с перспективой дальнейшего продвижения по мере освобождения донецких территорий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель и политик Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения – это гениальная дипломатическая ловушка, согласно которой, вкратце, Украина должна платить пенсии на Донбассе, должна вкладывать деньги в восстановление Донбасса, при этом там будут собственные выборы, Народная милиция. Донбасс остаётся независимым, но при этом качает бабки с Украины.

Естественно, политический Киев на это никогда в жизни не пойдёт, и он (Зеленский – ред.) наконец, дозрел до того, что с Донбассом они ничего сделать не могут. Потому что и Байден, и Европа, и все прочие говорят – «Минские соглашения». Почему Зеленский выглядит так неубедительно, рассказывая про итоги разговора Байдена и Путина? Потому что он не знает, сдали или не сдали. На самом деле и знать про это не надо, потому что НАТО не будет, ничего кроме Минских соглашений не будет, значит надо ставить «стену», – сказал Прилепин. «Есть только один важный вопрос для меня. Дело в том, что референдум по независимости Донбасса проводился на полных территориях Донецкой и Луганской областей. Конечно, «стена» должна быть сделана по принципу «Гуляйполе», которая передвижная. Потому что они поставят её в одном месте, конечно, мы её сдвинем дальше, потому что паспорта мы не только там дадим, мы и дальше дадим в Донецкой и Луганской областях. И любой референдум на этих территориях вновь подтвердит референдум 2014 года. Тогда и люди скажут – мы не хотим жить в этом абсурдном государстве, в котором за красную звезду устраивают дичайший абсурд. Это Зеленский тоже понимает», – добавил писатель.

По его словам, любой демократический процесс на Украине только разваливает страну.

«Она тут же начнёт кусками присоединяться к России. Поэтому «стена» – я приветствую, это начало процесса, который любая демократическая процедура легитимизирует. Украина развалится в пользу России, безусловно», – заключил Прилепин.