Пришло время думать об освобождении Очакова

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Новости Украины

Украинский удар по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» был нанесен из-за неудач на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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«Украинской стороне нужно было хоть в чем-то продемонстрировать свой успех. А также отрапортовать спонсорам, продемонстрировать в действии то оружие, которое они им поставили. Показать, что оно не пропало по дороге, не было продано в третьи страны», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Он убежден, что выводы из выведения из строя российских объектов в Черном море будут сделаны.

«Сейчас надо думать уже об освобождении Очакова. Пока порт там не будет освобожден, нельзя будет выйти из Херсона в Черное море. Украинские военные не случайно заминировали там пляжи, накидали мин, потому что боятся десанта Черноморского флота. Но это будет уже третий этап операции», – резюмировал Дандыкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», взяв под контроль Кинбурнскую косу, расположенную между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, российские войска фактически открыли путь на Очаков.