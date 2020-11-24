Приштина делает всё, чтобы запугать сербов – представитель Белграда

24.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович прокомментировал произошедшие в выходные инциденты в крае: попытки албанцев поджечь сербский флаг на памятнике Милошу Обиличу в Грачанице, и запрет вице-мэру Белдграда посетить край.

Об этом чиновник рассказал Happy TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это были организованные акции, направленные на запугивание сербов в Косово, – рассказал Петкович. – Хочу отметить, что Весичу, как заместителю градоначальника Белграда, не нужно сообщать местным властям о поездке в Косово и Метохию, потому что это относится только к официальным визитам, только тогда офис Делегации ЕС в Приштине информируется, чтобы составить план и маршрут для косовской полиции».

Напомним, накануне косовские сепаратисты не пустили вице-мэра сербской столицы Горана Весича в край, куда он отправлялся с инспекцией для того, чтобы посмотреть, как реализуются проекты по строительству жилья и детской площадки для сербов в Косовской (Северной Митровице).

«Это политическое решение Приштины, которое преследует цель дестабилизировать обстановку, а запрет на въезд – это фактически послание сербам, живущим в Косово и Метохии, и Белграду – в духе «Мы сами решаем, кого отпускать, а кого – нет», – сказал Петкович.

По словам чиновника, который также вспомнил про недавнюю в сербском анклаве Грачаница попытку сжечь сербский флаг у памятника сербскому герою Милошу Обиличу, произвол и односторонние решения приштинской стороны не способствуют нормализации отношений между Белградом и Приштиной и диалогу между двумя сторонами.

«Мы хотим нормализации, мы заботимся о хороших отношениях с албанцами и переговорах в Брюсселе. Однако албанская сторона в последние месяцы делала все, чтобы не было диалога по Содружеству сербских общин (муниципалитетов), и не было бы достигнуто компромиссное решение», – сказал Петкович, добавив, что Белград не позволит Приштине преследовать свои интересы, нападая и попирая права сербов.

Напомним, что инцидент с флагом произошел в ночь с пятницы на субботу, но вандализм в отношении флага вовремя пресекли жители сербского анклава.