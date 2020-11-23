Сепаратисты не пустили в Косово вице-мэра Белграда

23.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Белградская делегация во главе с заместителем градоначальника сербской столицы Гораном Весичем, направлявшаяся в центр крупнейшего сербского анклава Косово – Косовскую (Северную) Митровицу, была остановлена на погранпереходе Яринье.

Два армейских джипа встретили Весича и сообщили ему, что его нахождение на территории края «представляет угрозу для безопасности Косово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делегация города Белграда отправилась в Косовскую Митровицу для подписания Хартии о партнерстве между Белградом и Косовской Митровицей, а также для инспекции работ по строительству двух жилых объектов, которые возводит муниципалитет Белграда, – рассказал Весич ТВ Прва. – Это здания для сорока семей, которые являются беженцами и изгнаны из других частей Косово.

Это ясно показало, насколько они (сепаратисты – ред.) уважают Брюссельские соглашения и как они относятся к сербам, потому что, очевидно, что детям в Косовской Митровице не разрешается иметь парк или игровую площадку, предоставленную им городом Белградом, или беженцам – крышу над головой. Именно это сообщение они отправили сегодня нам».

Заместитель мэра напомнил, что делегация Белграда должным образом заявила о своем визите в соответствии со всеми регламентами, а также об этом ранее было объявлено в СМИ.

«Это третий или четвертый раз за последние несколько месяцев, когда я посещаю Косово и Метохию, город Белград пытается помочь нашим общинам в крае. Они, вероятно, ожидали, что мы будем возмущаться, хотя их полиция была более чем корректна и извинилась. Это свидетельствует о том, что обычные люди хотят сотрудничества. Если бы Хоти хотел построить детскую площадку в Прешево, мы бы не помешали этому, потому что считаем, что строительство детских площадок – это нормально», – подчеркнул Весич.

Вице-мэр добавил, что город Белград обязательно подпишет побратимскую хартию если не в Косовской Митровице, то в Белграде.

«Мы продолжим строительство зданий и детской площадки, и мы продолжим помогать нашему народу. Смогу ли я приехать или нет, менее важно, но мы будем присутствовать в крае в любом случае. Они не могут помешать нам помогать сербам в Косово и Метохии», – отметил Весич.

Надо отметить, что подобное отношение к соплеменникам, к сожалению, не свойственно России, и представить делегацию Москвы в составе первых лиц российской столицы, отправляющуюся с визитом и помощью в Донецк, Луганск и другие зарубежные русские анклавы пока невозможно. При этом бюджеты Белграда и московского мегаполиса просто несопоставимы.