Приштина пока не будет штрафовать сербов, отказывающихся от автомобильных номеров «Республики Косово»

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Вторую фазу принуждения косовских сербов к получению автономеров «Республики Косово», которая включает в себя штрафы, надо отложить до марта 2023 года.

Об этом под давлением Запада заявил «премьер-министр» самопровозглашенной «Республики Косово» Альбин Курти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно искать решение полной нормализации отношений [с Белградом]. Дадим шанс соглашению по автономерам без штрафов до весны 2023 года», – заявил вечером 22 ноября Курти.

Взамен Белград согласился прекратить выдачу новых номеров сербского образца косовским сербам.

Выписывание штрафов в 150 евро для всех живущих в Косово и Метохии, кто не поменял номера своих машин на выданные властями «Республики Косово», должно было начаться 22 ноября с 8 утра. Но сначала Альбин Курти согласился с требованием посла США в Приштине Джеффри Ховениера приостановить на 48 часов применение штрафных санкций, а потом и вовсе заявил, что оно будет отложено до марта следующего года.

В свою очередь, посол США в Белграде Кристофер Хилл после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем подчеркнул, что Вашингтон доволен подходом Брюсселя к решению кризиса. Он назвал «весьма впечатляющим» то, что человек такого ранга, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 21 ноября уделил восемь часов переговорам между Белградом и Приштиной. По словам Хилла, представители ЕС ясно дали понять, что для решения вопроса автомобильных номеров необходимо больше времени, чем отсрочка в 48 часов – в Брюсселе хотели бы видеть перспективу на год.

При этом бывший посол США в Сербии Уильям Монтгомери заявил, что ни одна из ведущих стран, включенных в переговорный процесс между Белградом и Приштиной (США, Германия, Франция и Великобритания), не желает другого окончательного решения, кроме признания Сербией независимости Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», переговоры Белграда и Приштины с участием представителей ЕС, которые прошли 21 ноября в Брюсселе, закончились ничем.