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Многие республиканцы в США считают президента РФ Владимира Путина защитником традиционных ценностей и христианской семьи, тогда как Украина, по их мнению, катится в ад.

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Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук рассказал украинский шоумен и волонтёр Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Вашингтоне, Нью-Йорке общались с конгрессменами, для меня было сюрпризом, что они объясняли, почему они не поддерживают Украину. Потому что для них Путин, как оказывается, один из немногих защитников традиционных ценностей, христианской семьи и так далее! Поэтому он молодец, а Украина катится бог знает куда. И с этими людьми должны говорить пасторы из Украины, их единоверцы, которые должны приехать и на собственном примере (они очень любят сторителлинг) объяснить, почему вы ошибаетесь, и почему стоит поддерживать Украину. Потому что когда из Украины приезжают никому там неизвестные… у нас-то они известные, но для среднестатистического жителя штата Юта это никто, ты не сможешь его убедить, ты чужой человек, а они сосредоточены на своих проблемах. Поэтому здесь непочатый край работы», – рассказал Притула.

Отметим, бежавший в США экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестовит предупреждал, что в глазах многих республиканцев киевский режим является детищем их противников из Демпартии – «левацким сатанинским злом».